Rossana – Il Giocattolo dei Bambini, la serie anime basata sul manga di Miho Obana, tornerà in televisione su Italia 1.

Come riporta la pagina Facebook ufficiale del contenitore Latte e Cartoni, infatti, la serie andrà in onda dal 31 Marzo 2021 dal Lunedì al Venerdì alle ore 7:40:

S1 Ep1 Una ragazzina tutto pepe

Rossana è una ragazzina di undici anni molto vivace e determinata che oltre a frequentare la scuola, lavora come attrice a una serie televisiva.

La nuova programmazione del contenitore viene completata da Nana Supergirl (alle ore 6:50), C’era una volta Pollon (alle 7:15) e Sui Monti con Annette (alle 8:05).

A proposito di Rossana

Prodotto da TV Tokyo, Nihon Ad Systems e Pony Canyon e animato dallo studio Gallop (Kenshin Samurai Vagabondo, Eyeshield 21), l’anime di Rossana viene trasmesso per la prima volta in Giappone dal 5 Aprile 1996 al 27 Marzo 1998 per un totale di 102 episodi.

In Italia debutta su Italia 1 nel Luglio 2000 all’interno del contenitore Bim Bum Bam in una edizione fortemente censurata.

Il manga originale di Miho Obana, invece, serializzato in Giappone sulla pagine della rivista di shojo manga Ribon di Shueisha dal 1994 al 1998 (10 volumi), viene pubblicato per la prima volta nel nostro Paese da Dynamic Italia dal 2002 al 2003.

Tra il Novembre 2018 e il Giugno 2019 Dynit ha pubblicato una nuova edizione, denominata Big Edition e composta da 7 volumi formato 15 x 21.

Anche se è solo una bambina, Sana è già un’attrice affermata e molto richiesta. Figlia adottiva di una eccentrica madre scrittrice, è una ragazzina vivace e dotata di un forte senso della giustizia.

Al contrario, Akito, suo compagno di classe, è un ragazzo taciturno e aggressivo, a capo di una banda di teppistelli dediti ad atti di bullismo sugli scolari più deboli e indifesi.

Per Sana non ci sono dubbi: Akito deve essere domato, non importa se dovrà venire alle mani con lui!

