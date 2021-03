Dopo aver visto la key visual per l’attuale adattamento all’interno della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto nonchè sequel diretto di Naruto, apprendiamo anche un nuovo teaser video e una sinossi diffusa dal profilo ufficiale dell’anime.

Il regista dell’anime, Kouda Masayuki, ha confermato che con l’adattamento dell’arco narrativo di Kawaki può ora immergersi negli eventi della storia originale del manga che tutti attendevano, dopo degli anni di contenuti riempitivi.

Ma veniamo adesso, al nuovo teaser in video e la sinossi che possiamo scoprire di seguito, rispettivamente:

Boruto TV Anime New PV Fot The Upcoming: Kawaki Arc! (HQ + English Subs) Source: Via VizMedia pic.twitter.com/WsyUeNW4uP — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) March 29, 2021

“Kawaki, che possiede lo stesso marchio maledetto di Boruto – Karma, vive adesso in casa di Naruto.

Kawaki è un componente vicino ai Kara, un’organizzazione criminale che ha iniziato a muovere passi sospetti verso e intorno al Villaggio della Foglia, e Naruto ha cominciato di mantenere il ragazzo sotto la sua ala.

Kawaki non è per niente amichevole e possiede modi violenti, mentre Boruto è l’esatto opposto. Tuttavia, nonostante i loro dissapori, i due gradualmente si conoscono e cominciano ad accettarsi.

Un giorno Delta, un componente interno di Kara che considera Kawaki come il ‘vessillo’, appare di fronte a Boruto e agli altri per riprendersi Kawaki. Ha quindi inizi una dura battaglia tra Naruto e gli shinobi della Foglia contro Kara“.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 56 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.