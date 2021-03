Microsoft ha iniziato un giveaway di 7 controller wireless per Xbox Series X, tutti a tema Bethesda. È ciò che si legge da un tweet di Aaron Greenberg, uno dei responsabili del marketing di Microsoft. I temi dei 7 controller saranno di Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored e Prey.

Il giveaway inizierà presto e i dettagli saranno annunciati dall’account twitter di Xbox nella giornata di oggi. Il fortunato vincitore otterrà tutti questi 7 controller wireless in maniera del tutto gratuita e che saranno compatibili non solo con Xbox Series X ed S ma anche con Xbox One e PC.

Non ci resta che aspettare i dettagli del giveaway.

Acquisto di Bethesda: esclusive in arrivo su Xbox Series X?

Secondo quanto riferito. Microsoft ha pagato 7,5 miliardi di dollari per acquisire la società Zenimax di cui fa parte Bethesda. Questo segna solo l’ultima acquisizione di alto profilo effettuata dall’azienda con società come Double Fine Productions e Obsidian Entertainment acquisite negli ultimi anni. In particolare, ora che Microsoft possiede sia Obsidian che Bethesda, questo probabilmente susciterà ancora una volta la richiesta di un sequel di Fallout: New Vegas, richiesto ormai da diversi anni.

Ma comunque non tutti i titoli Bethesda, e questo si sa per certo, diventeranno esclusive Microsoft. Nello specifico due giochi in arrivo usciranno su PlayStation 5: ovvero Deathloop di Arkane, e GhostWire: Tokyo, il prossimo gioco degli sviluppatori di The Evil Within, i Tango Gameworks. Entrambi i giochi sembra usciranno nel 2021 e Microsoft ha confermato che pubblicherà Deathloop e Ghostwire come esclusive temporali per console PS5 e PC secondo i contratti già stipulati.

Ma nel corso di quest’anno è lecito aspettarsi l’annuncio di esclusive per Xbox Series X e PC. Che siano di Bethesda o di qualche altra azienda legata a Zenimax solo il tempo potrà dircelo.

Recupera Fallout 76 per PlayStation 4