Cyberpunk 2077 si aggiorna con la nuovissima patch, la numero 1.2. Questo aggiornamento arriva dopo mesi di lavoro da parte di CD Projekt RED e dopo che le voci dell’utenza hanno dato gran feedback all’azienda.

In generale il gioco ha subito un notevole miglioramento di stabilità ma soprattutto di ripulitura dai bug e dai problemi presenti. La lista è davvero lunghissima ed è disponibile presso questo indirizzo. Anche le quest sono state aggiornate e rivedute, andando a risolvere problemi che le affliggevano da mesi. Altri problemi risolti da CD Projekt RED comprendono anche errori durante i filmati o le scene di intermezzo.

Non c’è nulla che è stato lasciato al caso e la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 non è un semplice hotfix, ma un vero e proprio aggiornamento di sviluppo, quasi come se il gioco fosse stato riveduto. Vedremo se questo lo renderà più giocabile e migliorerà l’esperienza complessiva. A poterlo dire saranno solo gli utenti. Comunque sia questo non sarà di certo l’ultimo aggiornamento che il gioco vedrà.

La casa polacca è infatti ancora al lavoro per migliorare l’esperienza di gioco e assicurare di sradicare via tutti i bug che lo rendevano, in alcuni casi, addirittura ingiocabile.

Cyberpunk 2077 e i problemi al lancio

Avevamo recensito Cyberpunk 2077 qui. Cyberpunk 2077 è stato costellato di problemi sin dal giorno della sua uscita, costringendo CD Projekt RED a tutta una serie di manovre estreme e di rimborsi pur di salvare il salvabile. Al momento la situazione del gioco di per sé pare essersi per lo meno stabilizzata.

La casa polacca era stata chiamata in corte negli Stati Uniti d’America per via delle lamentele riguardo il gioco, dopo che aveva portato PS4 e Xbox One ad abbandonarlo, rimuovendolo dai loro negozi digitali ed elargendo numerose richieste di risarcimento all’utenza. La situazione dunque non sembra ancora essersi calmata per lo studio di sviluppo e dopo la fama che si era costruito in seguito alla trilogia di The Witcher, pare che sia in parte riuscito ad abbatterla.

