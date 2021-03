Starz ha dichiarato a THR in un comunicato ufficiale quanto segue:

“American Gods non tornerà per una quarta stagione. Tutti in Starz sono grati al cast e alla troupe e ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia sempre rilevante dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman che parla del clima culturale del nostro paese“.

Una fonte vicina alla rete ha citato come cause valutazioni “poco brillanti” e un numero scarso di spettatori del finale della terza stagione come fattori che hanno contribuito alla sua cancellazione.

Rispetto al finale della prima stagione, il numero di spettatori per il suo ultimo finale di stagione è sceso del 65%. Il CEO di Starz Jeffrey Hirsch ha dato il via al rinnovo anticipato della stagione 3 per la serie – una settimana dopo la sua seconda stagione in onda – nonostante il calo del 45% di spettatori dello show tra le prime due stagioni.

Tuttavia, c’è una buona notizia per i fan di American Gods. La società di produzione Fremantle è in trattative iniziali con Starz per un potenziale evento cinematografico per concludere la storia. Starz non ha commentato questa ipotesi, al momento della stesura di questo documento.

La terza stagione di American Gods è stata presentata in anteprima su Starz nel gennaio 2021, concentrandosi sul film di Shadow Moon a Lakeside per evitare Mr. Wednesday e la battaglia in corso tra gli Dei antichi e quelli della società moderna.

Nel gennaio 2021 Gaiman, che è stato anche produttore esecutivo della serie soprannaturale, ha condiviso il suo entusiasmo per l’ultima stagione, affermando:

“Questa stagione è piena di drammi ed emozioni, il vero e l’assolutamente strano, e presenta alcune delle migliori performance che la serie abbia mai visto“.

Durante le sue tre stagioni, American Gods ha avuto quattro diversi showrunner – con i creativi che hanno lasciato la serie a causa di opinioni diverse sulle decisioni creative della trama, problemi di budget per la portata della storia e le tensioni tra Fremantle e le scelte creative di Gaiman.

Basato sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman, American Gods è interpretato da Ricky Whittle, Emily Browning, Bruce Langley, Yetide Badaki, Ian McShane, Omid Abtahi e Ashley Reyes. Tutte e tre le stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

