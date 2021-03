DOOM: The Classics Collection avrà una sua pubblicazione fisica per PS4 e Switch. Ad annunciarlo è un tweet di Limited Run Games che renderà disponibile la collection i cui preordini saranno effettuabili a partire dal 2 aprile. Le versioni saranno divise in un’edizione standard da 29,99€, un’edizione speciale da 79,99€ e la collector da 129,99€. Vediamo da vicino l’infografica della standard trapelata in rete.

Desta particolare attenzione l’edizione speciale. Al suo interno troverete lo steelbook, la replica di una keycard di metallo, un portachiavi a forma di elmo da marine, delle stampe delle copertine dei giochi, una ristampa del fumetto di Doom del 1996 e un floppy disc da 8GB. Per finire ci sarà anche una shadowbox con luci e suoni provenienti dal gioco.

Per i fan di questi giochi la Doom: The Classics Collection è una vera manna dal cielo. I giochi, nonostante fossero già disponibili in digitale, non avevano mai visto una ristampa fisica così ricca di contenuti.

Anche chi volesse solo appropriarsi della standard troverà comunque i titoli storici della serie e potrà vantarsi di averli fisici. Un’offerta davvero niente male per una serie che non invecchia mai. Manca solo qualche giorno e sarà possibile preordinare l’edizione che preferite.

Doom e il fututo della serie

Di recente la serie di Doom ha avuto nuova vita grazie al suo reboot\remake del 2016 e poi Doom Eternal nel 2020, seguito da gli eccellenti The Ancient Gods. Non è ancora ben chiaro quale sia il futuro della serie ma ci si aspetta che non sia di certo finita qui. ID Software sembra intenzionata a chiudere la trilogia e ci dovremmo aspettare un nuovo capitolo annunciato da un momento all’altro.

Realisticamente il prossimo titolo potrebbe arrivare sulle nuove console PS5 e Xbox Series X oltre che per PC.

