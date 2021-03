L’anno scorso erano finalmente iniziate le riprese della sesta stagione di Lucifer. La quinta stagione doveva essere l’ultima ma, dato il successo della serie, Netflix aveva annunciato lo scorso giugno il rinnovo per una quinta stagione bis (5B) e ultima stagione. Non si sapeva però quando effettivamente avremmo potuto vedere l’ultima stagione, almeno fino ad ora.

La stagione 5B di Lucifer arriverà su Netflix il 28 maggio. L’annuncio è arrivato con un meme di Lucifer (Tom Ellis), che rappresenta il fandom dello show, che abbraccia la detective Chloe Decker (Lauren German), che rappresenta la tanto attesa notizia dell’uscita.

We know that more episodes are what you truly desire. Season 5B arrives on Netflix May 28th. pic.twitter.com/TXP2WFZwNh

— Lucifer (@LuciferNetflix) March 29, 2021