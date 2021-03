La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, la serie anime basata sul manga originale Gokushufudo di Kousuke Oono, arriverà su Netflix in tutto il mondo Giovedì 8 Aprile 2021 in esclusiva streaming. Al cast si sono aggiunti 8 nuovi membri.

La Via del Grembiule – gli 8 nuovi membri del cast

La serie ha incluso otto nuovi membri del cast che includono:

• Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Torajirō, un ex leggendario yakuza diventato proprietario del negozio di crepe;

• Atsuko Tanaka è Hibari Torii, un ex capo della yakuza che ora lavora part-time in un negozio di alimentari dopo la caduta del suo gruppo;

• M.A.O interpreta Gin, il gatto di Miku e Tatsu che parla con se stesso mentre i proprietari non ci sono più;

• Jun Fukushima è un giovane tenente yakuza che Tatsu incontra al supermercato;

• Kimiko Saitō nel ruolo del presidente del comitato di quartiere di Tatsu;

• Masashi Nogawa e Junichi Yanagita sono i due poliziotti che a volte fanno indagini su Tatsu;

• Houchu Ohtsuka è l’ex boss della yakuza.

Precedentemente era stato confermato che Kenjiro Tsuda avrebbe interpretato il protagonista Tatsu, Shizuka Itou doppiato Miku, la moglie di Tatsu, mentre Kazuyuki Okitsu avrebbe recitato nel ruolo di Masa, tirapiedi della vecchia gang di Tatsu.

Per quanto riguarda lo staff, Chiaki Kon (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Stagione 3, Devils and Realist, Junjo Romantica) dirige l’adattamento anime de La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo presso lo studio J.C. Staff (Toradora!, DanMachi, Food Wars!) su sceneggiature supervisionate da Susumu Yamakawa (Back Street Girls: Gokudols).

La Via del Grembiule – il manga

Kousuke Oono ha iniziato la serializzazione del manga La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo il 23 Febbraio 2018 sul sito web Kurage Bunch della casa editrice Shinchosha.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 6 volumi, il volume 7 è previsto per il 9 Marzo 2021.

Il manga segue la storia di un membro yakuza in pensione noto come “Tatsu l’Immortale” che sta vivendo la sua carriera post-crimine come casalingo. Riesce ancora a trovare la sua strada nei guai di tanto in tanto, tranne che è nel corridoio della drogheria invece di qualche vicolo.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP Manga. Clicca qui per leggere la nostra recensione!

Acquista il primo volume de La via del grembiule. Lo yakuza casalingo