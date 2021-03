Marvel’s The Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il film, ma anche se al momento nessun trailer è stato rilasciato online, ma ci sono ancora altre curiosità che possono essere interessanti riguardo il film.

Nel corso di un’intervista sul canale YouTube di JOE.ie, Barry Tyree Henry, interprete di Phastos in Eternals, ha parlato del suo rapporto professionale con il collega Barry Keoghan, elogiando la performance dell’attore e la sua interpretazione di Druig nella pellicola prodotta dai Marvel Studios:

“Io e Barry ci siamo avvicinati molto durante le riprese. È stato davvero incredibile, è stata semplicemente una delle migliori esperienze che abbia mai avuto nella mia vita. È lì solo per giocare e divertirsi. E, sai, è già un fenomeno davvero. Per essere così giovane, è già ben formato ma è anche disposto ad imparare. E penso anche che sia successa più o meno la stessa cosa che ho fatto con Julian (Dennison, sua co-star in Godzilla vs. Kong), sono divenuti la mia famiglia. C’era qualcosa di Barry che mi ha colpito, ha un grande spirito. Ed è una delle persone più generose che abbia mai conosciuto, ed è anche molto divertente. È grandioso.”

Barry Keoghan a sua volta ha twittato il video dell’intervista ringraziandolo delle belle parole:

Eternals – trama e cast

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

Acquista l’originale The Eternals: The Complete Collection.