L’anno scorso Deadline ha rivelato che la regista Olivia Wilde, nota per aver rivestito ruoli importanti in serie televisive come Dr. House e The O.C., è stata ingaggiata dalla Sony Pictures per scrivere e dirigere “un film Marvel segreto incentrato su un personaggio femminile” che, secondo le fonti, si rivelerà essere Jessica Drew a.k.a. Spider-Woman.

Nel corso di un’intervista concessa a ComicBookMovie.com in vista dell’uscita in digitale del film Chaos Walking, Daisy Ridley, celebre per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, è tornata a parlare dei rumor che la vorrebbero nei panni di Spider Woman. Pur essendo aperta all’idea di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, l’attrice ha fatto capire di non aver mai preso parte alle trattative per il ruolo di Jessica Drew:

“Beh, è divertente perché qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi di Spider-Woman, ed io ho risposto che mi piacerebbe interpretarla. Ora agli occhi di tutti sono la prescelta per il ruolo di Spider-Woman ma ciò non è affatto vero. È divertente perché io non posso scegliere i miei ruoli. Non avevo deciso di fare un altro grande film come Chaos Walking. Ho semplicemente letto la sceneggiatura, l’ho amata e mi è piaciuta l’idea. Fondamentalmente, se dovesse succedere qualcosa del genere sarebbe fantastico, ovviamente sarei aperta a qualsiasi cosa”.

L’attrice ha poi proseguito dicendo:

“Ho appena finito di guardare WandaVision. Quello che hanno fatto con questa serie è davvero fantastico, diverso e interessante. Essere in questo mondo che è in costante mutamento e che sa sempre come reinventarsi, sarebbe molto emozionante”.

Chi è Spider-Woman?

Jessica Drew aka Spider-Woman è un personaggio creato da Archie Goodwin, Sal Buscema, Jim Mooney e Marie Severin. La supereroina ha fatto il suo esordio nel numero 32 della rivista Marvel Spotlight nel 1977.

In seguito all’avvelenamento radioattivo, suo padre riuscirà a salvarle la vita, iniettando nella bambina un siero di sangue di ragno. Similmente a Spider-Man, Jessica Drew è dotata di forza e agilità proporzionali a quella di un ragno.

In aggiunta è in grado di lanciare potenti scariche elettrostatiche. Nel corso della sua storia editoriale Spider-Woman è stata un’agente dell’Hydra sotto copertura, ha combattuto al fianco degli Avengers ed è stata anche un’investigatrice privata.

