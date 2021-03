Qualche settimana fa si è conclusa la prima Serie TV prodotta dai Marvel Studios e cioè proprio WandaVision, che ha dato il via con successo alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Adesso sappiamo già che rivedremo Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in Captain Marvel 2, ma non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Il supervisore agli effetti visivi Trent Claus ha recentemente raccontato dal suo punto di vista uno dei più riusciti colpi di scena della serie. Il colpo di scena in questione è proprio quando entra in scena Pietro Maximoff/Quicksilver, interpretato però da Evan Peters (X-Men) e non da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron).

Nel finale del tanto chiacchierato quinto episodio, Pietro si presenta alla porta di Wanda (Elizabeth Olsen) ed è inquadrato inizialmente di spalle. Come ha spiegato Trent Claus, è stato necessario un lavoro in post-produzione per rendere Evan Peters simile ad Aaron Taylor-Johnson e inculcare subito il dubbio negli spettatori, almeno fino a che l’attore non viene inquadrato frontalmente. Queste le sue parole:

“A nessuno piace lavorare con i capelli, è sempre molto difficile. Qui si trattava di adattarsi ad un certo stile. Nelle riprese erano più fluenti e vaporosi, e volevamo che fossero più scolpiti. Lo vedete da dietro per diverse inquadrature, poi frontalmente per altre riprese, e lo vedete di nuovo in un episodio successivo quando viene rivelata la vera identità di Agatha.

Cosa ne pensi del fatto che Evan Peters fosse in WandaVision? Avresti preferito vedere Aaron Taylor-Johnson nel ruolo? Faccelo sapere nei commenti!

Ci teniamo a ricordare che per quanto riguarda Wanda, la rivedremo come detto nel prossimo film di Doctor Strange intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e come abbiamo potuto vedere alla fine di WandaVision, sembra che starà cercando i suoi figli, dove pensava fossero persi una volta che il suo mondo è andato in pezzi. C’è anche la Visione Bianca ancora la fuori che non viene mostrata alla fine, quindi la sua storia è tutt’altro che finita.

Recupera la Funko Pop di Wanda col costume di Halloween.