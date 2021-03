Nella giornata di oggi Sony ha confermato la chiusura dei negozi online di PS3, PS Vita e PSP dopo le indiscrezioni che erano trapelate. Gli utenti hanno infatti ricevuto una mail in cui viene spiegato che la fine del servizio è prevista per l’estate. Nella mail, Sony chiarisce che fino ad allora è possibile ancora scaricare tutti i contenuti e i giochi dal negozio, ma che dopo non sarà più possibile.

Anche la messaggistica di PS3 e PS Vita sta per terminare, sebbene tutti i nostri messaggi rimarranno e potranno essere letti in qualsiasi momento a meno che non si decida di cancellarli. Le date precise della chiusura sono del 2 luglio per PS3 e PSP e il 27 agosto per PS Vita.

Sony – le voci dietro la chiusura dei server

Il negozio online PS3, PS Vita e PSP non era più raggiungibile da PC. Molti osservatori avevano già visto questa come l’inizio della fine. La decisione di chiudere questi store e i server delle piattaforme ormai non più supportate era nell’aria da tempo. Con la conferma ufficiale giunta oggi da Sony, è chiaro che il colosso dell’intrattenimento non intende più mantenere i costi di questi servizi che sono per lo più in disuso. Per PS4, invece non cambierà nulla e ci aspettiamo che il servizio vada avanti ancora per lo meno per tutto il ciclo vitale di PS5.

Già in passato c’erano stati allarmismi per queste eventualità, ma ora che PS5 è qui, Sony ha scelto di chiudere in maniera definitiva i server di PS3, PS Vita e PSP, console ormai non più supportate da tempo, nonostante gli sporadici aggiornamenti. Al momento comunque è possibile continuare normalmente gli acquisti direttamente dalle console piuttosto che dai link PC.

Sarà meglio correre ai ripari e scaricare tutto ciò che abbiamo sulle nostre console prima che, in estate, il servizio termini!

