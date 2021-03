Dalle pagine del catalogo Mega 278, vi riportiamo le novità Sergio Bonelli Editore di giugno 2021.

Da segnalare: la nuova edizione di Attica, un nuovo volume di Senzanima (spin-off di Dragonero) e un nuovo volume della collaborazione fra SBE e la casa editrice di giochi da tavolo CMON.

Le novità Sergio Bonelli Editore di giugno 2021

ATTICA 01 – La ragazzina con gli occhi d’argento

di Giacomo Bevilacqua, 80 pagine — 17 x 23 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Dopo il successo in formato manga, la serie di Giacomo Bevilacqua ritorna con una nuova veste e un nuovo formato: dodici uscite mensili ripropongono le avventure di Kat e dei suoi stravaganti compagni! Cinque ragazzini dagli strani poteri che si troveranno a dover smascherare ciò che si nasconde dietro le impenetrabili mura della città più bella e moderna del ventunesimo secolo: Attica, un simbolo di speranza per

migliaia di persone, anche se la realtà è ben diversa…

DRAGONERO IL RIBELLE 20 – Quando cantano le onde

di Luca Barbieri, Alessandro Bignamini e Fabrizio Galliccia, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Due giovani maghi sono inviati da Alben alla ricerca di una potentissima reliquia. Ma quando tornano via nave con il prezioso carico, una tempesta si frappone fra loro e il salvifico approdo… Ian e Aura, dopo averne invano atteso l’arrivo, si mettono alla loro ricerca lungo le selvagge coste dei Regni meridionali. Con loro, Aleen, la giovane unitasi alla ribellione a causa di un feroce odio nei confronti dell’Impero… Luca Barbieri, curatore della serie di Dragonero, ci racconta una storia cruda e impietosa, completando la propria personale trilogia dedicata ai “suoni”… che talvolta riempiono l’aria di musica, altre volte di grida di terrore!

DYLAN DOG OLDBOY 7

Quando il mostro è in vacanza di Gabriella Contu, Montanari & Grassani

Voci dal fondo di Bruno Enna, Montanari & Grassani e Mandanici

192 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 6,90

Dylan è trascinato in vacanza dall’infaticabile, atleticissima fidanzata Bambi nella ridente località montana di Sweetland. Ad attendere l’Old Boy, oltre a un’infinita serie di prove venate di involontaria comicità, una serie di figure d’incubo che sembrano celarsi in agguato dietro ogni angolo… L’inquilino di Craven Road si risveglia intontito in un ambiente fetido e maleodorante. Si trova in una nave cargo in navigazione in pieno oceano. Ma cosa ci fa lì e come ci è finito? Per di più, con una siringa infilata nella vena? Dylan lo scoprirà in un drammatico crescendo di eventi mozzafiato, solcando le profondità degli abissi marini…

JULIA 273 – Myrna: addio, mia amata

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Steve Boraley

112 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

A giugno, un attesissimo ritorno: Myrna Harrod! La camaleontica serial killer veste ora i panni di una badante e si è addirittura affezionata all’anziano signore che la ospita nella sua casa. Quando l’uomo si ammala, Myrna deve procurarsi il denaro per poterlo curare. Ma l’unico modo che conosce per raggiungere il suo scopo è uccidere… Intanto, la criminale si avvicina sempre più pericolosamente a Julia…

DYLAN DOG 418 – Sally

di Paola Barbato e Corrado Roi, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Il primo di un ciclo di tre albi che terrà banco sulla serie regolare per tutta l’estate. Al centro di episodi destinati a fare storia, vi saranno l’ineffabile mondo interiore dell’Indagatore dell’Incubo, quella sua sensibilità, quei suoi sentimenti, quei suoi smarrimenti che hanno contribuito a renderlo tanto amato presso molteplici tipologie di lettori.

DAMPYR 255 – Haiti!

di Luigi Mignacco e Dario Viotti, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Nella notte, oscure ombre si aggirano per i vicoli di Port-Au-Prince: i famigerati Tonton Macoutes, brutali criminali… o vampiri al servizio di un vendicativo Maestro delle Tenebre? Dall’era della pirateria, una minaccia torna a insanguinare Haiti, ma stavolta troverà Dampyr sulla sua pista di morte!

LE STORIE CULT 104 – Billy the Kid

di Rino Albertarelli, 112 pagine — 16 x 21 cmm, B/N, brossurato, € 4,50

William Bonney o Henry McCarty? Quella sul suo nome non è la sola incertezza che lo circonda… Fu un giovane disperato, vittima di un mondo violento, o un assassino a sangue freddo? Un ribelle in cerca di giustizia o un mercenario senza scrupoli? Billy the Kid, una delle più suggestive leggende del West, torna ad appassionarci nella “Storia Cult” del grande Rino Albertarelli!

NATHAN NEVER 361 – L’ultimo volo

di Michele Medda e Simona Denna, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Un numero speciale con allegati a colori e una particolare sorpresa… Con l’albo in edicola questo mese, Nathan raggiunge finalmente il ragguardevole traguardo dei trent’anni di vita editoriale! I Freebirds sono giovani vagabondi che rifiutano di integrarsi; vivono in totale libertà, sfrecciando nei cieli delle metropoli con le loro tute alari. Adesso, però, qualcuno ha incominciato a ucciderli e a farne sparire i corpi. Nathan e Legs indagano in un mondo che s’illude che la libertà non abbia un prezzo…

STORIA DEL WEST 27 – I guerriglieri

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio, 96 pagine — 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 6,90

Nei mesi centrali del 1863, la zona di frontiera tra Nebraska, Kansas e Missouri è teatro di sanguinosi eccidi, compiuti da bande di guerriglieri sudisti che non fanno distinzioni tra soldati e civili. Si tratta di autentici massacri che gli Unionisti non riescono a contrastare perché compiuti senza scrupoli e con tecniche di guerriglia di chi conosce bene i territori. Bill Adams è incaricato di scoprire nomi, luoghi e piani, si infiltra nella banda di Bill “il sanguinario” Anderson e tanto per iniziare deve fare del suo meglio per sopravvivere…

MARTIN MYSTÈRE 376 – Come ai vecchi tempi

di Carlo Recagno e Fabio Grimaldi, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Migliaia di anni fa: ai tempi dell’impero di Mu, ha luogo un duello tra l’imperatrice Amaterasu e un personaggio noto come “il dio delle tempeste”… Oggi: qualcosa spinge Martin Mystère a ripercorrere il suo passato, fatto di successi, sconfitte, trionfi e tragedie. Quale “mystero” resta ancora da scoprire? E che cosa si nasconde dietro un artefatto appena arrivato a New York dal Giappone? Il Detective dell’Impossibile dovrà attingere a tutto il suo coraggio per trovare la forza di affrontare il futuro… Martin Mystère è tornato all’originario formato mensile, arricchito da un romanzo a puntate di Andrea Carlo Cappi e da redazionali inediti!

NATHAN NEVER: MISSIONE GIOVE 2 (di 4) – La creatura nel ghiaccio

di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

L’astronave Overgate ha raggiungo l’orbita di Giove per recuperare la nave Icarus, che trasportava i resti di una creatura aliena sconosciuta. Intanto, sulla Terra, Mister Alfa e Solomon Darver si accorgono di essere le ultime pedine di un gioco che si trascina da millenni e che ha determinato il destino della Terra e dei suoi abitanti. Nathan Never, salito a bordo dell’Icarus, si trova a dover affrontare un nemico inaspettato. La situazione diventa incontrollabile e l’Agente Alfa non riesce a impedire che la sua nave precipiti sul pianeta Giove. Ma è davvero la fine di tutto?

ZAGOR CLASSIC 28 – La capanna sulla scogliera

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri, 80 pagine — 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,90

Zagor e Cico, di ritorno alla foresta di Darkwood, vengono quasi travolti da una diligenza! Gli occupanti del carro non sono normali passeggeri, ma pericolosi furfanti, e lo Spirito con la Scure si trova ad affrontare una minaccia inaspettata! Tempo dopo, sulla pista per Yorktown, i Nostri vengono informati della misteriosa sparizione nel nulla di alcuni operai cinesi. La stessa sorte sembra capitata ai rifornimenti di Steve Mac Call, un mercante amico di Zagor…

TEX CLASSIC 111 E 112

La tredicesima mummia

Tamburi nel deserto

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini 64 pagine — 16 x 21 cm colore, brossurato € 3,50

La spedizione del professor Nizon giunge sul confine messicano e riporta alla luce il leggendario Tempio della Tigre, ma subito dopo scompare! Tex e Carson, incaricati di scoprire cosa è accaduto, si recano a Huerta, dove il mistero si infittisce… Tex e Carson si dovranno scontrare con gli Yaqui, difensori del nuovo impero azteco del Gran Serpente, fondato dalle tredici mummie riportate in vita inavvertitamente dal professor Nizon.

ZENITH 721 / ZAGOR 770 – Le scogliere del male

di Jacopo Rauch e Gianni Sedioli, 96 pagine, 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX 727 – La strega della palude

di Pasquale Ruju e Bruno Ramella, 112 pagine, 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 469 – Terra di confine

di Mauro Boselli, Giovanni Ticci e Carlo Raffaele Marcello, 112 pagine, 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 31 – Lo sciamano dei Crow

di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio, 64 pagine, 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,50

ZAGOR MAXI 42 NUMERO 1 DELLA NUOVA FORMULA – Le storie di Molti Occhi

di Moreno Burattini, Thomas Pistoia, Tito Faraci, Nicola Venanzetti, Edoardo Rohl, Stefano Voltolini, Luca Pozza, Walter Venturi, Esposito Bros e Davide Perconti, 192 pagine, 16 x 21 cm, B/N brossurato, € 6,90

TUTTO TEX 602 – Duello nel corral

di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono, 112 pagine, 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Cthulhu – Death May Die – Anche la morte può morire!

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Riccardo Crosa, 144 pagine – 17 x 26 cm, colore, cartonato, € 21,00

Secondo frutto della collaborazione tra la nostra Casa editrice e CMON, questa graphic novel, ispirata al boardgame dallo stesso titolo, pesca a piene mani nell’immaginario orrorifico e visionario di H.P. Lovecraft. Sull’intera Miskanotic County grava una cappa di orrore. Terrificanti creature si aggirano furtive e l’orfanotrofio di Last Hope è stretto d’assedio. L’unica speranza di salvezza risiede

tra le pagine di un libro di incantesimi maledetti che tutti credevano perduto. Uno sparuto gruppo di eroi si mette in viaggio per cercarlo: Lysa, Jack, Rocco e Annabelle dovranno affrontare l’incubo che li attende nel profondo delle tenebre. La via è senza luce. “Loro” sono ovunque. Testi e disegni dell’acclamato team di Dragonero e Senzanima!

Dylan Dog – Johnny Freak

di Tiziano Sclavi, Andrea Venturi e Giampiero Casertano, 208 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato, € 24,00

In un unico volume a colori, le due storie di Tiziano Sclavi (su soggetti di Mauro Marcheselli) dedicate a uno dei personaggi più amati in assoluto di Dylan Dog, Johnny Freak, lo sfortunato ragazzo al centro di una storia di solitudine e orrore che solo l’amicizia di Dylan saprà in parte riscattare, ma senza poter modificare il suo tragico destino. Alle matite, due grandi disegnatori dylandoghiani, Andrea Venturi e Giampiero Casertano.

Il cuore di Lombroso

di Davide Barzi e Francesco De Stena, 128 pagine – 22 x 31 cm, B/N, cartonato, € 20,00

La Torino di fine Ottocento, città cosmopolita e ricca di fermenti economici e culturali, fa da sfondo a un racconto “involontariamente” poliziesco che ha per protagonista la figura storica di Cesare Lombroso. Considerato un genio al suo tempo e poi figura controversa e molto discussa nel secolo successivo, rimane comunque un pioniere della criminologia moderna. In seguito al suicidio inspiegabile del maestro Giulio Perboni, il professor Lombroso si troverà a indagare per scoprire quale pericolo incombe su un gruppo di ex compagni di classe…

Il Commissario Ricciardi – In fondo al tuo cuore

di Maurizio de Giovanni, Paolo Terracciano e Alessandro Nespolino, 192 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato, € 22,00

La nuova graphic novel ispirata all’omonimo romanzo di de Giovanni si svolge nei giorni della Madonna dell’Assunta, in piena estate. Fa caldissimo. A tarda sera, un professore di ginecologia cade dall’ultimo piano del policlinico universitario dove insegna. Si è buttato o lo hanno spinto? Chi può essere stato? Per poter fare giustizia, il commissario Ricciardi dovrà sbrogliare un groviglio di passioni che nessuno vuol far affiorare.

Senzanima – Assedio

di Stefano Vietti e Giancarlo Olivares, 80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 17,00

Nuovo appuntamento con Senzanima, la fortunata serie parallela di Dragonero dedicata alle avventure del giovane Ian Aranill. Merovia è stretta d’assedio dalle truppe imperiali, fiancheggiate dalle compagnie mercenarie, tra le quali spiccano le lame dei Senzanima. Nel tentativo di spezzare le difese della città, il giovane Ian escogita un piano d’azione tanto astuto quanto azzardato, con l’appoggio del comandante dei mercenari, Greevo. Quale sarà l’esito del colpo di mano? La presunzione e l’arroganza di Ian Aranill condurranno i Senzanima al successo… oppure alla morte?

Acquista QUI Dylan Dog. Il pianeta dei morti