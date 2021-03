Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Aprile 2021 vedono il debutto di Karma of Purgatory, Shadows House, Zombie 100 e Vampires, la conclusione di Rikudo e i nuovi volumi di Dark Ark e NeuN.

Il 7 Aprile si concludono Steins;Gate Zero e Love Stage!!.

Escono Hanako Kun – I Sette Misteri dell’accademia Kamome 6, Kasane 6, Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection 4 e Danmachi – Sword Oratoria 16.

Il 14 Aprile debutta Shadows House:

Dagli autori di Kuro, un’intrigante mistero gotico dove la giovane Emilico, un’allegra bambola vivente, dovrà fare da assistente personale alla nobile Kate Shadow.

Quest’ultima è una delle regali ombre senza volto che vivono in una vasta villa, in cui le bambole viventi, come Emilico, trascorrono gran parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa all’infinito dai loro misteriosi padroni.

Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno lei e Kate, mentre diventano profondamente coinvolte nei meccanismi interni della società delle ombre?

Arrivano due opere di Hana Hasumi: il volume unico Pendulum – Omegaverse e Remnant – Omegaverse 1.

Si concludono Shin Violence Jack e Prime Rose, escono Neun 2, Kemono Jihen 4, Rent a girlfriend 2 e Re:Zero 9 (light novel)

Per Edizioni BD arriva in libreria, fumetteria e negli store online PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress):

l’attesa graphic novel di Guillaume Singelin racconta la storia di Jun, ex soldatessa costretta a far i conti con solitudine e la devastazione della guerra, anche dopo essere tornata a casa.

Il 21 Aprile ci porta il primo numero del manga Zombie 100 – cento cose da fare prima di non-morire:

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi; sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate!

Poi una mattina, di colpo…l’intera città pullula di zombi e anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero.

Esce inoltre Parasite in Love, miniserie in box da tre volumi dall’autore de Il Prezzo della Vita:

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive gli rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra.

Ma i loro giorni felici non dureranno.

Entrambi lo ignoravano, eppure questo sentimento era come quello di due burattini, controllati da…parassiti nelle loro teste.

Quello che hanno vissuto era vero amore?

Arrivano poi Komi Can’t Communicate 5, La Regina d’Egitto 7, Overlord 14 e

Zelda – The Twilight princess 9.

La Osamushi Collection vede l’esordio di Vampires:

Il giovane Toppei, un “vampiro” che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi

simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre,

scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della…Mushi Production, dove sarà lo

stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e aiutarlo nei suoi propositi!

Per Edizioni BD viene pubblicato il secondo volume di Dark Ark.

Il 28 Aprile arriva Karma of Purgatory, dall’autore di The Quintessential Quintuplets:

La serie racconta l’infernale esistenza di Makoto, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo

padre.

Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile…

Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che ha danneggiato con la sua morte.

Si conclude Rikudo con il volume 23.

Per la Moto Hagio Collection esce Star Red, opera vincitrice del Seiun Award 1980:

Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una prigione per i condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi.

Ma dona loro anche un’altra eredità: sensazionali poteri ESP! Un’abilità incredibile che tuttavia Red rifiuta di accettare e che percepisce come una compensazione per la distruzione della sua amata terra…

In uscita anche La Fenice 9 – Osamushi Collection, Magical Girl Spec-Ops Asuka 10,

The Rising of the Shield Hero 17 e Overlord – Light Novel 7.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Aprile 2021 – ristampe

A chiudere le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Aprile 2021 le seguenti ristampe:

Circo e Altre Storie

Girl From The Other Side 3, 5, 6.

Hell’s Paradise – Jigokuraku 2,6

Il Corvo

Il Libro Delle Maledizioni Di Soichi

La Fenice 1

La Fenice 2

Made In Abyss 3,4,6

Neun 1

The Promised Neverland 2

