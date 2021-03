Le novità manga Goen annunciate su Mega 278 vedono il debutto dello spin-off Food Wars! L’Etoile e i nuovi volumi di tante serie in corso come Rin, Delitto e Castigo, Himitsu The Top Secret e Il Sentiero dei Fiori.

Di seguito le novità manga Goen annunciate su Mega 278; qui le prossime uscite.

FOOD WARS: L’ETOILE VOL.1

di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter

€ 5,95

Food Wars, la serie culto di SHUEISHA, arriva nella capitale della gastronomia: Parigi! Dopo l’esame finale e con il diploma dell’Accademia Totsuki in mano, il giovane Shinomiya Kojiro lascia il suo Giappone per volare a Parigi. Il suo obiettivo: aprire finalmente un ristorante sugli Champs-Élysées, a soli 18 anni. Ma le cose non saranno così semplici. Tra rifiuti ed errori, i suoi primi tentativi come chef si riveleranno molto complicati…

KISEIJU 15 – KISEIJU REVERSI VOL. 6

di Moare OHTA

14×21, B+sc, 188 pp, b/n e col.

€ 9,95

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.7

di Reiko Shi Hmizu

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

€ 7,50

DELITTO E CASTIGO VOL.8

di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

€ 7,50.

RIN VOL. 12

di Harold Sakuishi

12,2×17,8, 180 pp, b/n

€ 6,95

SAINT YOUNG MEN VOL.15

di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

€ 6,50

OMEGA TRIBE VOL. 7

di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp

€ 7,50

SUICIDE ISLAND VOL.16 [DI 17]

di Kouji Mori

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI VOL. 3 [DI 4]

di Kei Toume

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

I MISERABILI VOL.6

di Takahiro Arai, Victor Hugo

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

€ 5,95

REVERSIBLE MAN VOL.7

di D. Nakatani

12,2×17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.

€ 7,50

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 8

di Mari Fujimura

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50

DEVILS AND REALIST VOL.12

di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12×17, B+sc, b/n

€ 6,50

& (AND) VOL. 6

di Mari Okazaki

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

€ 6,95

KARAKURI CIRCUS VOL. 30

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL.12 [DI 12]

di Eri Takenashi

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

€ 6,95

ANAGLE MOLE VOL.5 [DI 5]

di Tsubasa Fukuchi

B+sc, 16,2×10,6, 192 pp, b/n

€ 6,50

UQ HOLDER! VOL. 16

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp

€ 6,50

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 10 [DI 14]

di Usamaru Furuya

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

€ 6,95

FORZA GENKI! VOL. 15 FORZA SUGAR

di Yuu Koyama

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 5,95

KARNEVAL VOL. 18

di Touya Mikanagi

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

€ 7,50

MUSICAL CODE ZYKLUS VOL.2

di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

12,2×17,8, B+sc, b/n, pp

€ 6,95

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.9

di Ako Shimaki

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

E SE FOSSE AMORE? VOL. 7 [DI 10]

di Hiromu Muto

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

