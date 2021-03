Nel 2017, Star Trek: Discovery ha contribuito a inaugurare una nuova era per il franchise ed è già in produzione la stagione 4, anche se resta da vedere quando sarà effettivamente presentata in anteprima sul recentemente ribattezzato Paramount +.

C’è molto da aspettarsi dalla stagione 4 Star Trek: Discovery, e una delle star della serie sta già esaltando ciò che verrà. Rapp, che interpreta l’ingegnere capo della nave Paul Stamets, è apparso di recente nel podcast It Do Take Nerd with Jackie Cox e ha accennato alla trama della stagione 4. Rapp ne è particolarmente entusiasta perché lo fa interagire con qualcuno di nuovo. Ha detto:

“Una delle cose interessanti: non posso dirti niente di specifico, ma c’è un attore in questa stagione con cui non ho avuto modo di interagire faccia a faccia. Finora è stato uno dei piaceri della quarta stagione. Ampliare il mio repertorio con le persone con cui posso suonare nella sandbox”.

Rapp ha fatto parte di Star Trek: Discovery sin dall’inizio e il finale della terza stagione potrebbe aver segnato una svolta interessante per il suo personaggio. Dopo vari scontri con Burnham, Stamets ha concluso la stagione 3 di Discovery sentendosi un po’ un antagonista nei confronti del suo nuovo capitano.

Resta da vedere se questo porterà a un percorso più oscuro per Stamets, ma Rapp sembra finora entusiasta di come stanno andando le cose. Una delle cose migliori che una serie televisivo può fare è introdurre nuovi, avvincenti abbinamenti di personaggi, e sembra che sia esattamente ciò che sta accadendo con la stagione 4.

Dato che Star Trek: Discovery ha concluso la stagione 3 solo a gennaio e le riprese della stagione 4 sono ancora in corso, sembra probabile che i prossimi episodi non arriveranno fino al prossimo anno.

I fan avranno tutto il tempo per speculare su cosa c’è in serbo per Stamets, Burnham e il resto dell’equipaggio della Discovery.

