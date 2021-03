Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 25 marzo, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 25 marzo

Le uscite Marvel del 1 aprile

DAREDEVIL 22

Autori: Chip Zdarsky, Manuel Garcia

1 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil Annual (2020) #1

• Un episodio inquietante che avrà grosse ripercussioni in futuro!

• Torna Mike Murdock, il fratello gemello di Matt, e l’intero passato di Daredevil verrà riscritto!

• Un oggetto mistico posseduto da Hood finirà nelle mani di Mike!

• Preparatevi a rivivere l’intera esistenza di Matt… questa volta in compagnia di un fratello!

X-FORCE 12

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2020) #15

• Dopo gli eventi di X of Swords, si torna alla normale programmazione e agli interrogatori lasciati in sospeso.

• Quali segreti nascondono Colosso e, soprattutto, Omega Red?

• I dilemmi morali di Jean Grey!

• Inoltre, una nuova minaccia marina raggiunge Krakoa!

Le uscite Panini Comics del 1 aprile

FAITHLESS VOL. 2

Autori: Brian Azzarello, Maria Llovet

Marzo • 17×26, C.,

160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Faithless II #1/6

Provocante, erotico, mistico: arriva il sequel dell’accattivante serie di Brian Azzarello e Maria Llovet. Faith continua la sua discesa nell’abisso della tentazione. Stavolta a farle da cornice è la splendida città epicentro della magia nera, Torino, con il diavolo che sarà al suo

fianco per guidarle la mano…

THE BOYS: CARA BECKY

Autori: Garth Ennis, Russ Braun

1 aprile • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: The Boys: Dear Becky #1/8

Un nuovo volume della serie a fumetti bestseller in tutto il mondo, da cui è stata tratta la serie TV cult più vista di sempre di Prime Video! Dodici anni dopo gli eventi narrati in The Boys, Hughie è di nuovo a casa, in Scozia, dove intende finalmente sposare Annie attorniato da amici e familiari. Ma l’apparizione di un vecchio documento minaccia di riportare a galla alcuni drammatici eventi del passato: una storia dei Boys di cui Hughie non sapeva nulla e che, volente o nolente, ora dovrà scoprire… I Mondi Possibili di Jonathan Hickman Autori: Jonathan Hickman, Ryan Bodenheim, Nick Pitarra

Data di uscita: 01 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 592

Formato: 17X26

Contiene: The Nightly News (2007) #1/6, Pax Romana (2007) #1/4, Red Mass for Mars (2008) #1/4, The Red Wing (2011) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700425

55,00 € È lo sceneggiatore americano più importante degli ultimi anni e l’artefice di uno dei rilanci supereroistici più attesi del decennio, quello degli X-Men. Ma Jonathan Hickman è anche un grande autore, complesso e visionario, che ha creato storie creator-owned indimenticabili. Questo volume presenta quattro delle miniserie che l’hanno fatto conoscere al mondo.

Karmen

Autori: Guillem March

Pagine: 160

Formato: 21X28

Contiene: Karmen: Part 1, Karmen: Part 2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

24,00 €

Tutto ha inizio con un suicidio causato da un malinteso. Karmen, un angelo non convenzionale, accorre presso Catalina, una studentessa che si è appena uccisa nella sua vasca da bagno. Nell’istante che separa la vita e la morte, ha inizio un viaggio introspettivo e fantastico, con al centro l’amore. Da Guillem March (Catwoman, Batman) un’opera che riflette sulla vita e sulla morte in modo sorprendente, con un filo di speranza e un pizzico di umorismo.

Le uscite Disney del 1 al 7 aprile 2021

DISNEY HERO N.95 – IO E PIPPO

Autori: AA.VV.

3 APRILE 2021 • 14×18,6, B.,

192 pp., col. • Euro 4,50

La grande coppia di amici Topolino e Pippo torna con tante avventure divertenti. I lettori potranno ritrovare la bella Topolino e la campana di Red Rock di Carlo Panaro e Massimo De Vita, un mistero in cui Topolino dà il meglio di sé svelando le ragioni per cui una vecchia campana rintocca senza che nessuno si avvicini.

PAPERINIK APPGRADE N.52

Autori: AA. VV.

5 APRILE 2021 • 13,7×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese, l’identità segreta del superpapero mascherato sarà in pericolo: le difficoltà iniziano con la storia inedita Paperinik e il Club dell’auto d’epoca durante un raduno di vetture… I problemi continuano in Paperinik e la minaccia al rifugio, quando

Paperino scopre che lo Zione vuole costruire un deposito segreto sotto la sua casa… E per concludere, nel diciannovesimo episodio della saga di PK Il campione, Pikappa rischia di

fare una brutta fine: alcuni Guardiani della Galassia sono spariti senza lasciare

traccia e lui potrebbe essere il prossimo.

DISNEY COMPILATION N.20 THE BEST OF TOPOLINIA

Autori: AA.VV.

5 APRILE 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

Le strade di Topolinia hanno visto tantissime avventure… in questo volume ne troverete una bella selezione, coprendo diversi decenni. Da Topolino e gli Ufo-pirati di Topolunia, scritta da Guido Martina e disegnata da Romano Scarpa, fino a Topolino e il ricercatore, del 2012.

Supertopolino 3411

Topolino 3411 + Qui Gold

Data di uscita: 07 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,90 €

ToPohighlights: Torna la collezione delle statuette Gold! Dopo il successo di Topolino, Paperino e Zio Paperone arrivano gli imperdibili nipotini. In questa uscita: Qui!

Topolino 3411

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 07 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,00 €

