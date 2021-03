Ecco le novità Netflix di aprile 2021 tra film e serie tv.

Vediamole insieme.

Le novità Netflix di aprile 2021 – le serie tv

1° Aprile – Prank Encounters: Stagione 2

1° Aprile – I vestiti raccontano

1° Aprile – The Platform: Stagione 2

2 Aprile – The Serpent

Ispirata a eventi reali, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj (il candidato ai Golden Globe Tahar Rahim) e degli straordinari tentativi di assicurarlo alla giustizia.

7 Aprile – Snabba Cash

Sognare ha un prezzo. Quando il mondo criminale di Stoccolma e quello delle start up convergono, le alleanze, le amicizie e le partnership d’affari saranno messe alla prova nella ricerca infinita di soldi facili.

7 Aprile – The Wedding coach – come organizzare un matrimonio perfetto

7 Aprile – Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo

8 Aprile – La via del grembiule – Lo yakuza casalingo

13 Aprile – My Love: sei storie di vero amore

14 Aprile – Papà, non mettermi in imbarazzo!

Paternità, famiglia e figuracce. Papà, non mettermi in imbarazzo! con Jamie Foxx

14 Aprile – The Circle: USA Stagione 2

18 Aprile – Luis Miguel

21 Aprile – Zero

Un timido ragazzo da sempre abituato a sentirsi invisibile. Uno straordinario superpotere che prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici intenti a salvare il proprio quartiere. Farcela soltanto insieme. L’amore, il desiderio di inseguire i propri sogni, la potenza dell’amicizia. Con la partecipazione creativa di Salmo.

22 Aprile – David Attenborough: la vita a colori

23 Aprile – Tenebre e Ossa

La Faglia d’Ombra: solo un miracolo potrà distruggerla. Tenebre e ossa è in arrivo il 23 aprile, solo su Netflix.

28 Aprile – Le guide di Headspace: il sonno

29 Aprile – Yasuke

30 Aprile – Suburbia killer

Le novità Netflix di aprile 2021 – i film

2 Aprile – Madame Claude

2 Aprile – Concrete Cowboy

Durante le vacanze estive nella zona nord di Filadelfia, un adolescente difficile (Caleb McLaughlin) si ritrova diviso tra il crimine e la vivace sottocultura da cowboy urbano del padre (Idris Elba) con cui aveva interrotto i rapporti. Ispirato al romanzo “Ghetto Cowboy” di G. Neri, Concrete Cowboy è diretto da Ricky Staub e include nel cast Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint e Clifford “Method Man” Smith.

7 Aprile – Dolly Parton: A MusiCares Tribute

9 Aprile – Thunder Force

In un mondo minacciato da super criminali, due amiche d’infanzia si ritrovano quando una delle due scopre come acquisire i poteri per proteggere la città.

9 Aprile – Night in paradise

14 Aprile – Love and Monsters

Sette anni dopo un’apocalisse di mostri, l’umanità è costretta a vivere in colonie sotterranee. Quando Joel Dawson (Dylan O’Brien) si ricollega via radio con Aimee, la sua ragazza del liceo che vive sulla costa a 130 chilometri di distanza, i sentimenti per lei riemergono. Joel si rende conto di non avere alcun motivo per rimanere sottoterra e nonostante tutti i pericoli presenti sul cammino decide di uscire allo scoperto per seguire il suo vero amore.

15 Aprile – Ride or Die

16 Aprile – Arlo il giovane alligatore

22 Aprile – Estraneo a bordo

Durante una missione su Marte, un clandestino finito a bordo per caso provoca involontariamente danni ingenti ai sistemi di supporto vitale dell’astronave. Con risorse in rapido declino e lo spettro della fine che incombe, l’equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile. Regia di Joe Penna. Con Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson e Toni Collette.

29 Aprile – L’apparenza delle cose

30 Aprile – I Mitchell contro le macchine

GLI ALTRI FILM IN CATALOGO DI APRILE 2021:

1° Aprile – Essi vivono

1° Aprile – The strangers

1° Aprile – Rambo: First Blood

1° Aprile – Dawn of the Dead – L’alba dei morti viventi

3 Aprile – Appena un minuto

13 Aprile – Kong: Skull Island

15 Aprile – Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della Luna

20 Aprile – Lady Bird

20 Aprile – Il filo nascosto

23 Aprile – Aquaman

24 Aprile – Tutto il mio folle amore

