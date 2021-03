Editoriale Aurea: su Lanciostory 2400 la nuova serie italiana Rider

Editoriale Aurea festeggia un importante traguardo per i suoi storici settimanali a fumetti. Il prossimo 5 aprile infatti uscirà Lanciostory 2400, preceduta giovedì 1 aprile da Skorpio 2300.

Proprio su Lanciostory 2400 inoltre partirà una nuova serie tutta italiana, Rider, scritta da J. Rapier (al secolo, Giovanni Rapisardi) e disegnata da Simona Simone.

Rider (di cui trovate un booktrailer in testa all’articolo) è scritta da J. Rapier e disegnata da Simona Sinone ed è una storia che che fonde gli elementi tipici del Thriller e dell’azione, dell’horror e della fantascienza, del mistero e dello spionaggio. Un viaggio tra religione e fantasia.

Rapier presenta così la serie:

Molto tempo fa, un essere di un altro mondo mandò il suo unico figlio sulla terra, e questi divenne il salvatore dell’umanità… se io iniziassi una storia con questa frase, a cosa pensereste? Siatene certi, non tutti penseremmo allo stesso personaggio, ma i personaggi da noi pensati sarebbero tutti ugualmente mitici. Abbiamo sempre bisogno di miti in cui credere, ma non basta che tali miti consistano in idee e concetti astratti, perché non avrebbero la stessa forza suggestiva. I miti hanno bisogno di farsi materia, umanità, carne e sangue, con la dovuta dose di stupore, di mistero e di soprannaturale. Un tempo era facile suggestionare persone che non avevano la benché minima idea dell’origine scientifica del fuoco, del fulmine, delle maree e dei terremoti, e la favola diventava facilmente un dogma di fede; in tempi più recenti, la favola tende a rimanere favola, a prescindere dal modo e dal mezzo con cui è narrata. Viviamo nell’epoca in cui gli eroi veri sono persone normalissime, che salvano vite indossando un camice bianco, una tuta da pompiere o una divisa da poliziotto, ma gli eroi della fantasia, che infiammano la nostra immaginazione, devono necessariamente essere tutt’altro che normali: devono essere “super”, nel corpo e nella mente, e, soprattutto, devono avere nemici, ostacoli e sofferenze proporzionate alla loro condizione superiore. Devono però essere anche umani, con le loro debolezze e i loro limiti, altrimenti non potremmo identificarci in loro. Sono eroi da favola, i super-eroi… ma se non fossero solo favole? Se la scienza, una scienza non divulgata, avesse già spiegato razionalmente il come e il perché dei prodigi narrati nei miti, antichi e moderni, e, ancor più, fosse già riuscita a riprodurli in serie? Se così fosse, gli dei, i semidei, i super-eroi sarebbero già tra noi e probabilmente combatterebbero guerre segrete, al soldo di oscuri e insospettabili potentati. Potreste obiettare: se così fosse, figuriamoci se qualcuno non l’avrebbe già scoperto e raccontato! E se ve l’avessero già raccontato e non ci aveste creduto? Quanti di voi, oggi, vedendo un uomo che cammina sull’acqua crederebbero al miracolo e non al trucco, al fake, come si usa dire oggi? Siamo sinceri, la rivelazione è l’esatto contrario dello svelamento, è il ri-velare, velare un’altra volta, facendo credere di aver spiegato e lasciando ulteriori e ancor più atroci dubbi.