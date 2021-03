Le uscite Dynit Manga del 30 Marzo 2021 includono la pubblicazione del nuovo volume unico Caro, Chibi è scomparsa di Keiko Nishi e dei nuovi albi delle serie La Lanterna di Nyx e Saturn Return.

A seguire tutte le uscite Dynit Manga del 30 Marzo 2021; qui e qui le novità previste per i prossimi mesi.

Caro, Chibi è scomparsa

di Keiko Nishi

trad. di Anna Specchio

216 pagine 17,90 € – 1 volume unico – 165×240 mm

ISBN 9788833551449

Dopo Shiro, una vita insieme a un gatto, Keiko Nishi torna a raccontare la famiglia: quando i figli sono ormai cresciuti e indipendenti, una coppia sembra incamminarsi con serenità verso la vecchiaia insieme. Non tutto però è come sembra: sotto alla superficie ci sono incomprensioni profonde, forse insanabili, che Chibi, la gatta della coppia, sembra saper interpretare meglio di chiunque altro.

SATURN RETURN 3

di Akane Torikai

trad. di Asuka Ozumi

192 pagine – 12,90 € – volume 3 ongoing – 150×210 mm

ISBN 9788833551494

La scrittrice Ritsuko Kaji e il suo editor Koide continuano a indagare nel passato di Nakajima e si recano ad Atami, sulle tracce della sua ex fidanzata, nonché amica di Ritsuko… Da una delle più interessanti voci femminili del manga contemporaneo, una storia sulla perdita e sul trauma, sul ruolo della donna nella società, sulle dinamiche di coppia e la ricerca di sé. Con un tratto unico e una potenza narrativa di rara intensità.

LA LANTERNA DI NYX 2

di Kan Takahama

trad. di Asuka Ozumi

224 pagine – 12,90 € – 150×210 mm

ISBN 9788833551524

1878, Nagasaki. Mentre Miyo è sempre più affascinata dalla Parigi di cui le parla sempre Momotoshi e inizia a provare qualcosa di speciale per lui, l’uomo ha in mente grandi progetti che lo riporteranno a Parigi…

Una storia straordinaria di crescita e formazione sullo sfondo di una società in

cambiamento, a cavallo tra Giappone e Francia.

Opera insignita del Gran Prize del Premio Tezuka nel 2020 e dell’Excellence Prize del Japan Media Arts Festival nel 2018, dall’autrice di L’ultimo volo della farfalla, Il gusto di Emma

e L’amante, tutti pubblicati da Dynit Manga.