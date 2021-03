Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 1 aprile 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 1 aprile 2021

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: LA SAGA DELLA GRANDE OSCURITÀ

Autori: Paul Levitz, Keith Giffen, Pat Broderick, Larry Mahlstedt

Aprile • 17×26, C., 408 pp., col. • Euro 37,00

Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #284/296, Legion of Super-Heroes (1980) Annual #1

• Il ritorno di un caposaldo del fumetto supereroistico, una saga che ha ridefinito la mitologia della Legione dei Super-Eroi!

• Dopo un sonno durato un millennio, l’ombra di Darkseid torna a minacciare l’intero universo!

• Riusciranno i giovani Legionari a fermare un avversario più potente e astuto di tutti i loro nemici messi assieme?

• Inoltre, l’avvento di Computo, di Invisible Kid e della Strega Bianca!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 11

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Matteo Scalera, Dustin Nguyen, AA.VV.

1 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #28, #34/35, Batman Annual (2012) #2

• Un numero ricco di guest-star! Matteo Scalera disegna il Pipistrello a caccia di un assassino che ha tormentato Gotham City per anni.

• Marguerite Bennett e Wes Craig ci riportano all’Anno zero!

• Kelley Jones dà vita all’inquietante leggenda del Pallido.

• Infine, Dustin Nguyen ci offre uno sguardo al futuro prossimo di Batman!

FLASH 11

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Christian Duce, Scott Kolins

Aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #757/758

• Dopo gli eventi di L’era di Flash, arriva l’alba della Legion of Zoom!

• Gorilla Grodd, Tartaruga, Trickster e Capitan Cold attaccano Central City!

• Dopo aver affrontato i fantasmi del suo passato, Flash farà i conti con ben due personaggi provenienti dal futuro!

• Joshua Williamson svela lo sconvolgente piano di Zoom in un’imperdibile saga completa!

LANTERNA VERDE 11

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #8

• Continua la serie che ha rilanciato il Guerriero di Smeraldo per il nuovo millennio!

• Per Lanterna Verde è giunto il momento di portare la guerra nel mondo dell’Anti-Materia!

• Ma se un solo soldato anti-materia ha portato danni enormi tra una guarnigione di Lanterne, che speranza hanno Hal Jordan e i suoi alleati?

• Dagli autori fan-favourite Grant Morrison e Liam Sharp!

SUPERMAN 18

Autori: Robert Venditti, David Lafuente, Paul Pelletier

1 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Superman: Man of Tomorrow #13/15

• Gli scherzi mortali di Prankster: il bersaglio è… Superman!

• Ecco Metallo, l’uomo dal cuore di kryptonite!

• Chi è tanto invidioso dell’Uomo del Domani?

• Il Parassita ha fame… di nuovo!

Acquista Il lungo Halloween. Batman