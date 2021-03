Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale Hikari Edizioni ha presentato i dettagli della nuova iniziativa editoriale I Grandi Classici in formato Manga.

Come anticipato sui cataloghi dei distributori nei mesi scorsi, si tratta di una collana che presenta gli adattamenti manga di alcuni classici della letteratura e del pensiero.

La nuova collana di Hikari Edizioni avrà periodicità bimestrale, come spiegato nel post:

Ogni due mesi in fumetteria e libreria una serie di titoli che hanno fatto la storia della letteratura e del pensiero, rigorosamente in #FormatoManga!

Hikari Edizioni ha confermato i primi sei titoli di questa nuova collana:

Uno Studio in Rosso

di Sir Arthur Conan Doyle e Team Bangmicas

12,00 €

I Delitti della Rue Morgue

di Edgar Allan Poe

12,00 €

1984

di George Orwell e VAW

12,00 €

IL CLASSICO DI GEORGE ORWELL DIVENTA FINALMENTE UN MANGA

In un futuro prossimo venturo della Terra esistono tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia.

Al vertice del potere politico in Oceania c’è il Grande Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di persona ma di cui ovunque sono visibili grandi manifesti.

Il Ministero della Verità, nel quale lavora il protagonista, Smith, ha il compito di censurare libri e giornali non in linea con la politica ufficiale.

Pur tenuto sotto controllo da telecamere,

Smith decide di ribellarsi al sistema.