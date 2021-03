In Giappone i fiori di ciliegio hanno iniziato la loro fioritura. Ma perché limitarsi a osservare i ciliegi solo in primavera? Grazie alle nuove nuove infradito del marchio brasiliano Havaianas è possibile mantenere viva la stagione dei sakura per tutta la primavera, non importa in quale parte del paese vivi.

Sakura Havaianas – le nuove infradito dedicate ai fiori di ciliegio

La nuova collezione sakura ti permette di sfoggiare con eleganza il tuo amore per i fiori di ciliegio, utilizzando il popolare modello “slim type” del marchio. Le stampe sakura sono state create utilizzando la tecnica transfer offset, che cattura dettagli incredibili per ogni fiore, facendo sembrare i disegni delle opere d’arte.

La linea di infradito presenza due modelli tra cui scegliere, Barrett Rose e Barrett Sky, entrambi impreziositi da un grazioso fiore rosa sul cinturino metallico in oro rosa:

Completa la collezione una “street bag” sakura realizzata in silicone traslucido e con una tracolla regolabile stampata digitalmente con un motivo di fiori di ciliegio abbinato.

Per promuovere la nuova linea di infradito è stato scelto Amiaya, il duo musicale giapponese composto dalle sorelle gemelle 32enni Ami e Aya Suzuki, che si sono anche ritagliate una carriera da modelle di successo negli ultimi anni. In precedenza le Amiaya hanno fatto da modelle per grandi marchi come Häagen-Dazs e SK-II di Shiseido e hanno partecipato nella serie “In the Bag” di Vogue Japan su YouTube.

Le due sorelle hanno deciso di modellare le infradito come i tradizionali sandali zori. Gli zori sono simili ai sandali di legno geta, solo che invece di essere rialzati e fatti di legno, sono comunemente piatti e fatti di materiale più morbido.

La nuova collezione sakura di Havaianas è attualmente in vendita presso i rivenditori di tutto il paese e online a un prezzo di 3.990 yen (30,90 euro) mentre la borsa da strada ha un prezzo di 3.190 yen (24,71 euro).

