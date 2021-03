Microids ha annunciato Asterix & Obelix: Slap Them All!, un nuovo gioco basato sulla serie di fumetti globalmente popolare.

Asterix & Obelix: Slap Them All! – tutti i dettagli

Asterix & Obelix: Slap them All! arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nell’inverno di quest’anno. Il titolo sarà ovviamente retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il gioco è stato sviluppato da Mr Nutz Studio ed è caratterizzato da uno stile disegnato a mano destinato a rievocare i fumetti di Rene Goscinny e Albert Uderzo. Il titolo è un beat ‘em up 2D che offrirà una co-op locale, permettendo ai giocatori di giocare come i due personaggi del titolo.

Secondo il sito dell’editore, i giocatori affronteranno “legionari romani, pirati, briganti e persino i temuti Normanni”. Alcuni degli avversari del gioco possono essere visti nel teaser qui sotto:

You wouldn’t pass on some magic potion would you? 💥 Asterix & Obelix: Slap them All! will launch in Fall 2021 on PlayStation 4, Xbox One Consoles, Nintendo Switch and PC. The game will be backward compatible on PlayStation 5 and Xbox Series X|S. pic.twitter.com/aqp7ZFkSk1 — Microids (@Microids_off) March 24, 2021

Finora, Asterix & Obelix: Slap Them All! sembra piuttosto promettente! La grafica del gioco è davvero impressionante. Questa scelta di design reagala al gioco quel tocco di autenticità che i fan di lunga data dovrebbero essere felici di vedere. A questo punto, è difficile dire se il gioco piacerà o meno al pubblico meno familiare con i fumetti, ma la popolarità del genere beat ‘em up potrebbe convincere alcuni giocatori a fare un tentativo.

Date un’occhiata alla galleria con le immagini in anteprima:

Sfortunatamente, ulteriori dettagli sono limitati, e con Asterix & Obelix: Slap Them All! ma probabilmente ne sapremo di più con l’avvicinarci alla data d’uscita. Di certo questo è un periodo piuttosto felice per il franchise di Asterix & Obelix: la notizia del gioco è arrivata a poche settimane dall’annuncio di una nuova serie animata basata sul fumetto in lavorazione presso Netflix.

I fan di Asterix e Obelix non potranno che esserne felici!

Acquista il DVD di Asterix e il Regno degli Dei