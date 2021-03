La data di uscita di Black Adam, uno dei nuovi film DC in produzione, è stata annunciata dal suo protagonista.

Attraverso un video condiviso sul proprio account Twitter ufficiale, Dwayne “The Rock” Johnson ha annunciato che il film uscirà nei cinema il 29 Luglio 2022.

Possiamo guardare il teaser di seguito:

A disruptive and unstoppable global force of a message from the man in black himself 🌍 ⬛️⚡️

BLACK ADAM is coming July 29, 2022.

The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. #BlackAdam⚡️#ManInBlack @blackadammovie pic.twitter.com/MvqadvulSR

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021