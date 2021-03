Le uscite manga Star Comics del 31 Marzo 2021 vedono il debutto dell’attesa Final Edition di Shaman King e la pubblicazione dei nuovi volumi di My Hero Academia, Fairy Tail 100 Years Quest e The Seven Deadly Sins.

Esce inoltre un volume unico per la collana Queer firmato da Naoko Kodama e si conclude l’adattamento manga del film animato Weathering with You di Makoto Shinkai.

Di seguito tutte le uscite manga Star Comics del 31 Marzo 2021; qui gli ultimi annunci manga, qui l’annuncio su One Piece Film Z.

Le uscite manga Star Comics del 31 Marzo 2021

SHAMAN KING FINAL EDITION 1

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e col., con doppia sovraccoperta, € 5,90

Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti.

Da poco trasferitosi in città per completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima.

Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del potente guerriero… Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

SHAMAN KING FINAL EDITION EARLY PREMIER PACK

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B., b/n e col., pp. 208+192, con doppia sovraccoperta, € 11,80

solo in fumetteria

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 352 pp, colore, con sovraccoperta, € 12,00

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi!

In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight.

Assolutamente da non perdere!

DRAGON 272

MY HERO ACADEMIA 27

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale!

Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro.

All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni…

Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?!

MY HERO ACADEMIA PACK (contiene MY HERO ACADEMIA n. 27, MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS e una spilletta)

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, col., pp. 352+192, € 16,30

Solo in fumetteria

WEATHERING WITH YOU 3

di Makoto Shinkai, Wataru Kubota

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

Mentre il fatto che Hina e suo fratello Nagi vivano senza la supervisione di un tutore adulto comincia ad attirare l’attenzione della polizia, Hodaka è a sua volta ricercato per via della sua fuga.

I tre cercano di far perdere le proprie tracce vagando senza meta, ma per Hina arriva il momento di affrontare il suo destino di “miko del tempo”…

QUEER 7

I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP

di Naoko Kodama

13×18, B, 168 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, sperando in qualche modo di soddisfarli.

Con l’inizio del lavoro presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di essersi finalmente liberata dalle continue pressioni, salvo poi scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati per trovare marito.

Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide di fingersi sposata con una kohai, Hana.

Al contrario di quanto si sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le aveva dichiarato il suo amore, non le crea nessun disagio, ma si rivela anzi sorprendentemente gradevole…

Un volume unico per la nuova collana Queer di Star Comics, assolutamente da non perdere!

TOKIMEKI TONIGHT – LO SCRIGNO DEI TESORI DI RANZE ETO

di Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Alla manifestazione culturale del loro liceo, Ranze e Yoko si sfidano in un concorso di bellezza per conquistare Shun…

Riaffiorano i ricordi di quando Makabe aveva l’aspetto di un bambino…

Durante il viaggio di nozze di Ranze e suo marito, riappare una vecchia conoscenza…

Un episodio inedito sulla nascita del primogenito Taku…e tanto altro ancora!

Un volume unico che raccoglie emozionanti e imperdibili retroscena della mitica serie della maestra Ikeno!

NEVERLAND 347

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 2

di Makoto Kobayashi

15×21, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,00

Si sa, quando i gatti sono nervosi e combinano qualche grosso guaio, finiscono involontariamente per alzarsi sulle zampe posteriori e mettersi a “ballare”…

Sulla base di questa informazione, ha inizio un assillante servizio fotografico su Michael: riusciranno a immortalare il “gatto ballerino”?!

Egocentrico e per nulla docile com’è, il nostro micione non sembra disposto a prestarsi all’obiettivo, eppure…

YOUNG 322

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 7

di Hiro Mashima, Atsuo Ueda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Wolfen, Metro, Gears, Doom, Aldoron: i cinque numi tutelari che albergavano nelle sfere del Drago Divino del Legno si sono mossi per eliminare gli umani, facendo ricorso a una forza grandiosa.

Natsu e i suoi oppongono una strenua resistenza, ma le continue battaglie stremano Lucy e Wendy.

Quando però la situazione sembra ormai senza via d’uscita, ecco arrivare preziosi rinforzi… Sono i maghi di Fairy Tail liberati dal Whiteout!

Comincia così un combattimento tra le forze di Fairy Tail al completo e il nemico che sovrasta le nuvole!

UP 202

QUEEN’S QUALITY 12

di Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Kyutaro comincia a capire le differenze tra il suo serpente e quello di Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia del clan Seiryu.

Con una nuova consapevolezza, decide quindi di far divorare il proprio “desiderio” al suo serpente, per farlo diventare più forte.

Allo scopo di non perdere la testa e continuare a proteggere Fumi, chiede quindi di rimanere se stesso fino alla fine. Peccato che le cose non vadano esattamente come sperava…

STARDUST 97

THE SEVEN DEADLY SINS 40

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Il contrattacco totale dei sette eroi darà il colpo di grazia alla divinità malvagia?!

La Guerra Santa ha raggiunto l’apice e i sette “peccatori”, finalmente riuniti, scagliano tutta la loro potenza contro l’ultimo nemico!

Nessuno, però, poteva sapere quale destino era in attesa dopo il gran finale.

Nessuno a eccezione di una certa maga “ingorda”…

