Nel 2019, sia il Walt Disney World che il Disneyland Resort hanno aperto Star Wars: Galaxy’s Edge, uno spazio a tema immersivo che consente ai fan di Star Wars di visitare quella galassia molto, molto lontana. Ma la Disney aveva piani altrettanto ambiziosi anche per il Marvel Cinematic Universe.

Se non fosse stato per il COVID-19, Avengers Campus avrebbe debuttato a Disney California Adventure nel Luglio del 2020, dove i fan avrebbero potuto lanciare ragnatele con Spider-Man su WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, visitare Doctor Strange al Sanctum, e persino consumare dei pasti delle e piccole prelibatezze alla Pym Test Kitchen. In seguito alla notizia che il Disneyland Resort avrebbe finalmente riaperto il 30 Aprile, con Avengers Campus che sarebbe stato pronto per il debutto entro la fine dell’anno. Disney ha anche annunciato una proposta per espandere il Disneyland Resort per nuove spazi a tema e attrazioni.

E anche se i fan devono ancora visitare Avengers Campus, i primi Concept Art indicano che c’è molto di più di quanto si pensi per lo spazio a tema Marvel, che potrebbe essere in arrivo per il Disneyland Resort.

A Disneyland arriva il Wakanda?

L’utente di Twitter @HelsmanFreddy ha condiviso una foto del Concept Art che Disney ha condiviso sul loro sito di proposte DisneylandForward che potrebbe assomigliare ad un’area a tema Wakanda di Black Panther:

Come possiamo notare la montagna a forma di pantera in questa Concept Art assomiglia molto alla Montagna della Pantera Nera del Wakanda che si vede nel film Black Panther del 2018 con Chadwick Boseman. Quest’area sembra anche essere uno scenario di una catena montuosa, che porterebbe all’ingresso di un edificio che potrebbe ospitare delle attrazioni.

Wakanda Forever?

Naturalmente i fan della Marvel adorerebbero l’opportunità di visitare il Wakanda durante le loro vacanze a Disneyland, ma è importante notare che ciò che viene mostrato nel Concept Art del DisneylandForward non è garantito. Il Concept Art fa tutto parte di una proposta alla città di Anaheim affinché la Disney riceva la concreta possibilità di poter aggiungere più aree e attrazioni ai suoi due parchi. Pertanto, la realtà di un Wakanda al Disneyland Resort dipende non solo dalla Disney e dall’interesse dei fan, ma anche da fattori esterni.

Inoltre, il futuro del franchise di Black Panther è un po un punto interrogativo poiché i fan non sanno cosa i Marvel Studios abbiano pianificato per Black Panther 2 dopo la tragica morte di Chadwick Boseman. Tuttavia, il fatto che la Disney stia persino pensando di includere la nazione del Wakanda come parte della sua espansione del Disneyland Resort, il che appunto è un’ottima notizia per i fan della Marvel in gnerale e indica che la Disney è seriamente intenzionata a creare più modi per i fan di godersi il Marvel Cinematic Universe al di fuori dei cinema e di Disney+.

Recupera il fumetto Black Panther: Chi è la Pantera Nera? (Vol. 1).