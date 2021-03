Su Disney+ sono disponibili i primi due episodi di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Soldato D’Inverno è bisessuale?

Durante un’intervista con Amon Warmann di NME, al e creatore di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman è stato domandato se nei prossimi episodi della serie verrà esplorato ulteriormente l’orientamento sessuale di Bucky Barnes, oggetto di numerosi dibattiti tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Nel momento in cui gli è stata posta, tuttavia, Spellman ha dato una risposta piuttosto criptica:

WARMANN: “Volevo farti questa domanda perché negli ultimi anni c’è stato vociferio nel fandom del Marvel Cinematic Universe sulla possibilità che Bucky sia bisessuale o queer, ed ha avuto quel dialogo nel primo episodio sulle foto delle tigri che, credo, si trovino principalmente sui profili degli uomini. Quindi, questa domanda troverà nello show una risposta definitiva? Qual è lo scopo di quella frase?” SPELLMAN: “Non voglio andare giù nella tana dei conigli, ma continuate a guardare.”

Queste teorie del fandom sopracitate derivano da una ship molto popolare tra Steve Rogers e Bucky Barnes. Negli anni molti hanno preferito leggere la loro stretta amicizia come una cosa romantica. Malgrado queste teorie non siano state confermate (o smentite), questo non ha fermato di certo i fan dal captare alcuni dettagli in The Falcon e The Winter Soldier.

La dichiarazione di Spellman non chiude del tutto le porte all’idea che Bucky possa appartenere alla comunità LGBTQA+.

The Falcon And The Winter Soldier

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

