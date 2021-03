Come oramai sappiamo Venerdì 19 Marzo ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Adesso con il debutto dei primi due episodi dello show ‘The Falcon and the Winter Soldier’, la Hot Toys (nota azienda specializzata in statuette) ha presentato una nuova Action Figure dedicata al Soldato d’Inverno.

Di seguito le immagini promozionali della bellissima Action Figure in questione:

Winter Soldier è infatti protagonista di una statuina snodabile in scala 1/6 dipinta a mano e ultra dettagliata che include 30 punti di articolazione, un tuta tattica, l’armatura per l’avambraccio, un paio di stivali, dieci mani intercambiabili per molteplici opzioni di posa, una mitragliatrice, un pugnale ed anche una targhetta con il nome del personaggio.

Naturalmente il prezzo non è indifferente dato che il pre-ordine è di 250 dollari, la figure verrà spedita agli acquirenti tra Luglio e Settembre 2022.

Vi ricordiamo che questo Venerdì andrà in onda il terzo episodio dell’acclamata seconda Serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+.

The Falcon And The Winter Soldier – di cosa parla?

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

Recupera il fumetto Falcon & The Winter Soldier: Marvel-Verse.