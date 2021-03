Black Clover – svelata la forma finale della Devil Union di Asta

L'episodio 170 andrà in onda il 30 marzo 2021

L’account Twitter ufficiale di Black Clover ha pubblicato un’immagine a colori della forma completa della Devil Union di Asta per la prima volta in assoluto!

Attenzione! L’articolo contiene spoiler sul manga di Black Clover!

Dopo il successo del Devil-Binding Ritual che ha portato finalmente alla creazione di un contratto con il demone Liebe, Asta e il suo diavolo sono stati in grado di accedere alla loro forma completa di Devil Union e sembra proprio che Asta sia sulla strada per padroneggiare questo potere del diavolo e l’anti-magia che ne deriva. Mentre in passato abbiamo assistito a diverse variazioni delle sue trasformazioni demoniache grazie alla sua capacità di spingersi oltre i suoi limiti, questa forma sembra essere molto diversa.

Potete dare uno sguardo all’immagine qui sotto. Il Twitter non solo mostra la nuova trasformazione di Asta ma annuncia che siamo entrati ufficialmente nel 6° anniversario della serializzazione di Black Clover!

Ora che l’anime sta ormai per concludersi, è probabile che potremmo assistere alla trasformazione finale di Asta nell’ultimo episodio!

Black Clover – manga e anime

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015 e al momento sono stati realizzati 286 capitoli. I primi 272 sono raccolti in 27 volumi.

In Italia è pubblicato da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie TV anime, prodotta da Studio Pierrot e andata in onda da ottobre 2017 fino a oggi con la terza stagione ormai giunta al termine.

Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. La serie è disponibile su Crunchyroll Italia.

Il film animato è stato appena annuciato ma ulteriori dettagli sono ancora in attesa di essere rivelati.

Acquista il primo volume di Black Clover