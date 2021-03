L’account Twitter ufficiale della serie anime Ano Hana: The Flower We Saw That Day (Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai) ha annunciato durante l’evento Anime Japan 2021 che è in arrivo un nuovo progetto per l’anime per celebrare il decimo anniversario del franchise.

È stato anche rivelato che un evento speciale si terrà il 28 agosto come parte della celebrazione. I dettagli saranno annunciati più tardi sul sito ufficiale e su Twitter!

Non solo. Una speciale illustrazione dal titolo Ano Hana: 10 anni dopo è stata disegnata dal Super Peace Buster, un collettivo di artisti composto dal regista Tatsuyuki Nagai, dalla sceneggiatrice Mari Okada e dal character designer Masayoshi Tanaka.

Alcuni fan hanno notato un particolare curioso, contenuto nella sigla dell’anime Kimi ga Kureta Mono. All’interno della canzone c’è nascosta una farse che recita: Juunengo no hachigatsu mata dearu no o shinjite ovvero “credo che ci rivedremo 10 anni dopo in agosto”. La frase si riferisce esattamente al mese di agosto di quest’anno.

Ano Hana – il franchise

La serie anime originale è animata e prodotta da A-1 Pictures e Fuji TV ed è composta da 11 episodi che sono stati trasmessi dal 14 aprile al 23 giugno 2011 sul blocco di programmazione Noitamina di Fuji TV.

L’adattamento manga, disegnato da Mitsu Izumi ed edito in Italia da J-POP, è stato serializzato sul Jump Square di Shūeisha tra il 2012 e il 2013. Una visual novel basata sulla serie è stata pubblicata da 5pb. per PlayStation Portable il 30 agosto 2012.

Un film d’animazione di 99 minuti è stato proiettato nei cinema giapponesi il 31 agosto 2013 seguito da un live-action trasmesso su Fuji TV il 21 settembre 2015 e diffuso da Crunchyroll via streaming in Europa. Masaki Nishiura (Densha Otoko) ha diretto l’adattamento sulla base di una sceneggiatura firmata da Yoshihiro Izumi (sceneggiatore dello special dal vivo di Ranma ½ e del drama di Death Note). Yuta Kano (One Piece) si è occupato della pianificazione, mentre Sumi Asano (special dal vivo di Sazae-san) della produzione.

Acquista il DVD di Ano Hana