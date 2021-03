Mentre WonderCon @Home 2021 volge al termine, Comic-Con International ha annunciato la sua intenzione di tornare a un evento dal vivo per la prima volta dal 2019 con uno show di tre giorni durante il fine settimana del Ringraziamento, dal 26 al 28 novembre 2021 al San Diego Convention Center.

San Diego Comic-Con 2021 – i dettagli dell’evento dal vivo

C’è ancora incertezza riguardo alla fattibilità di organizzare un grande evento pubblico in quel momento, ma il San Diego Comic-Con ha divulgato alcune informazioni sui piani per l’evento, con ulteriori informazioni in arrivo prossimamente.

L’evento si terrà presso il San Diego Convention Center durante il weekend del Ringraziamento.

Il Comic-Con Special Edition sarà la prima convention che prevede la presenza del pubblico in sede prodotta dall’organizzazione dal Comic-Con 2019 e la prima dall’inizio della pandemia globale COVID-19. L’evento sarà inoltre un buon modo per poter recuperare, anche in parte, le perdite economiche causate dalla pandemia. Ecco cosa ha detto David Glanzer, portavoce dell’organizzazione senza scopo di lucro:

“Sebbene siamo stati in grado di passare da eventi dal vivo a eventi online, la perdita di entrate ha avuto un impatto acuto sull’organizzazione, come lo ha avuto per molte piccole imprese, richiedendo una riduzione degli orari di lavoro e una riduzione della retribuzione per i dipendenti, tra altre questioni. Speriamo che questo evento sosterrà le nostre riserve finanziarie e che segnerà un lento ritorno a eventi dal vivo più ampi nel 2022“.

Al momento, questi sono i primi dettagli diffusi riguardo l’evento dal vivo organizzato per il San Diego Comic-Con 2021, mentre altri sono ancora in fase di definizione, per cui saranno disponibili a breve informazioni riguardo il costo del biglietto d’ingresso, il numero massimo di persone che potranno prendervi parte e ulteriori altri dettagli, per cui vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per non perdere gli aggiornamenti del caso.

