Qualcomm, una società tecnologica che sviluppa hardware per dispositivi mobili, sta lavorando a un dispositivo di gioco portatile simile a Nintendo Switch il cui sistema operativo è Android.

Dai modem 5G ai processori per smartphone e tablet, Qualcomm sviluppa tecnologia che aziende di telefonia mobile come Samsung, Sony, LG e Xiaomi acquistano e inseriscono nei loro smartphone e tablet.

I processori Snapdragon di Qualcomm sono utilizzati in dispositivi mobili di diversa potenza e fascia di prezzo, ma il suo Snapdragon 888 è attualmente utilizzato in dispositivi 5G di punta come la serie di telefoni Samsung Galaxy S21. Qualcomm sviluppa anche altre tecnologie mobili come Wi-Fi e chip Bluetooth aggiornati.

Qualcomm e la sua console in stile Switch

Android Police ha riportato che il dispositivo di gioco portatile di Qualcomm sembra stranamente simile a Nintendo Switch, con controller rimovibile e la possibilità di connettersi a un display esterno. Android Police ha dichiarato di essere in possesso di alcune immagini del palmare di Qualcomm, ma al momento non può condividerle con il pubblico.

Il sistema sarà un po’ più spesso del modello Switch base di Nintendo e avrà uno schermo leggermente più grande. Il concorrente di Switch molto probabilmente ospiterà un chipset in silicio Snapdragon di prossima generazione, ma non si sa se il chipset sarà realizzato su misura per la console.

I heard it'll have a 6.65" Full HD+ display, a 6000mAh battery, and support a fan. It apparently doesn't even have a rear camera. You can see some work for a fan controller in CAF: https://t.co/hfOxIfVzi9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 23, 2021

La console ibrida avrà come OS Android 12 e si collegherà al Google Play Store e anche all’Epic Games Store. Come PS Vita, il palmare di Qualcomm implementerebbe i modem cellulari nell’hardware, ma non ci sono ancora informazioni sufficienti per stabilire se ci saranno modelli solo Wi-Fi o un’unica versione che si connette a Wi-Fi e 5G.

Altre tecnologie sviluppate da Qualcomm come connettività Bluetooth, feedback tattile, accelerometri e GPS saranno incluse nel dispositivo.

Per quanto riguarda la distribuzione, Qualcomm prevede di vendere il suo prodotto direttamente ai consumatori, ma la società desidera che anche i gestori di telefonia mobile li possano vendere. Ciò potrebbe suggerire che saranno disponibili versioni diverse della console in base al rivenditore.

Il nuovo sistema portatile di Qualcomm dovrebbe essere messo in commercio nel primo trimestre del 2022.

Acquistate il bundle Nintendo Switch Edizione Speciale Mario (Rosso e Blu) QUI!