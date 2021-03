TOHO Studios ha annunciato che Netflix ha firmato un contratto pluriennale per affittare due delle sue strutture teatrali a Tokyo a partire dal 1 aprile. La prima produzione di Netflix sarà la serie live-action basata sul manga Yu Yu Hakusho di Yoshihiro Togashi.

Yu Yu Hakusho – procedono i lavori per la nuova serie live-action di Netflix

Netflix sta noleggiando due dei 10 palcoscenici di TOHO Studios, lo Stage 7 e lo Stage 10, oltre a due centri di recitazione e un centro di produzione.

Il direttore dell’acquisizione dei contenuti di Netflix Kazutaka Sakamoto è il produttore esecutivo e Akira Morii (Wild 7, Brave Heart Umizaru) è il produttore della serie.

Sakamoto ha dichiarato che è cresciuto con il manga originale e ricorda ancora vividamente il suo entusiasmo e il suo impatto. Ha aggiunto che Netflix sta mettendo insieme una squadra con i migliori talenti dal Giappone e dall’estero.

Togashi (Hunter X Hunter) ha pubblicato il manga originale di Yu Yu Hakusho dal 1990 al 1994. Un adattamento anime televisivo è andato in onda dal 1992 al 1995 e ha generato due film e due OAV.

Un nuovo OVA ha debuttato in un evento speciale in cui è stato proiettato nell’ottobre del 2018 e successivamente è stato anche reso disponibile per l’home video all’interno della quarta parte del box da collezione di Blu-ray realizzato per il 25° anniversario dell’anime, che cadde durante lo stesso mese.

Il nuovo anime ha adattato un capitolo bonus compreso all’interno del settimo volume del manga, così come il penultimo capitolo del manga stesso.

Yu Yu Hakusho è stato anche fonte di ispirazione per la realizzazione di uno spettacolo teatrale a tema che è stato rappresentato in Giappone da agosto a settembre 2019.

La serie live-action di Yu Yu Hakusho sarà trasmessa in streaming su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo.

