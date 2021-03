Il Giappone sta per inaugurare una grande e avvincente mostra di Harry Potter, intitolata The Making of Harry Potter, che non ha nulla da invidiare agli Warner Bros. Studio di Londra! La mostra aprirà a Tokyo nel 2023 mentre sul sito, appena inaugurato, si può guardare il primo video promozionale.

Harry Potter – i dettagli sulla mostra giapponese

Il video, che potete guardare all’inizio della pagina, è disponibile sia in versione giapponese che inglese ed entrambe condividono più o meno le stesse informazioni. Nella versione colui che parla è la celebrità giapponese Harry Sugiyama, mentre nella versione giapponese il narratore è il doppiatore che ha interpretato Harry nel dub giapponese dei film, Kensho Ono.

Scenografie realistiche a grandezza naturale, oggetti di scena in mostra, vari ristoranti e caffè che servono cibo dall’aspetto gustoso, alcuni del mondo di Harry Potter, e persino lezioni educative sulla produzione cinematografica, la progettazione di oggetti di scena e set, e il trucco dei costumi sono alcune delle attrazioni che possiamo aspettarci di vedere nel sito di Tokyo.

Inoltre promette anche esperienze completamente nuove, tra cui mostre sui film più recenti di Fantastic Beasts, quindi vale la pena visitarlo anche se siete già stati al London Tour!

Anche se la mostra sarà situata sul sito dell’ex parco divertimenti Toshimaen a Nerima Ward nella parte occidentale di Tokyo, non ci saranno giostre o spettacoli. Invece, il sito, che copre circa 30.000 metri quadrati, sarà un museo percorribile a piedi, che richiederà circa mezza giornata per il tour.

Per quanto riguarda il sito ufficiale è ancora un po’ spoglio, ma è ancora in costruzione. Per ora include una piccola sezione FAQ, una descrizione della mostra, una delineazione dei principi del Warner Bros. Studio Tour Tokyo, e un modulo dove è possibile inviare domande. Tutto è disponibile sia in inglese che in giapponese.

La sezione “Principi” è dove si possono trovare le informazioni più nuove. Ci sono quattro principi principali elencati: “Assicurare lo spazio verde e proteggere l’ambiente”, “Creazione di posti di lavoro e rivitalizzazione dell’economia locale”, “Assicurare la sicurezza del quartiere”, e “Sito di evacuazione sicuro e supporto alla prevenzione dei disastri”. Questi sono impegni lodevoli che indicano le intenzioni degli Studios di sostenere l’area locale e la sua economia.

Ma per i fan di Harry Potter, la chicca più interessante è alla voce “Creazione di posti di lavoro e rivitalizzazione dell’economia locale”:

I piani sono in corso con Seibu Railways per sviluppare il tema ‘Wizarding World’ dalla stazione Ikebukuro alla stazione Toshimaen per rivitalizzare i luoghi e attrarre più persone ad usare questa linea.

Questo significa che possiamo aspettarci treni e stazioni a tema Harry Potter per il 2022-23? Speriamo proprio di sì!

