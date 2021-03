Il negozio online PS3, PS Vita e PSP pare non sia più raggiungibile da PC. Molti osservatori hanno visto questa come l’inizio della fine di chiudere questi store e i server di queste piattaforme ormai non più supportate. Al momento si tratta di speculazioni, ma potrebbe davvero essere il segnale da parte di Sony che i negozi online di queste console stiano per chiudere i battenti.

Già in passato c’erano stati allarmismi per queste eventualità, ma ora che PS5 è qui, aumenta la possibilità che Sony voglia chiudere in maniera definitiva i server di PS3, PS Vita e PSP, console ormai non più supportate da tempo, nonostante gli sporadici aggiornamenti. Al momento comunque è possibile continuare normalmente gli acquisti direttamente dalle console piuttosto che dai link PC.

Staremo a vedere se si tratta di un semplice errore della rete o se Sony dichiarerà qualcosa in merito.

PS3 – la fortunata console di Sony

Nel panorama della settima generazione di console, PS3 vendette quasi 87 milioni di unità. Così come la concorrente Xbox 360, Sony presentò nello stesso periodo (2005) il successore di PS2, ma fu solo a fine 2006 (addirittura inizio 2007 in Europa) che la console giunse nei negozi. E i problemi furono subito tantissimi.

La console fu venduta infatti a prezzi proibitivi rispetto alla concorrente e risultava pressoché identica alla console Microsoft. I titoli multipiattaforma erano meno stabili e meno ottimizzati per PS3, con pop-up grafici, cali di frame e talvolta addirittura dei downscaling notevoli. Senza contare che PS3 mancò di dare ai giocatori delle esclusive di peso al lancio della console, perdendo tra l’altro l’esclusività di Final Fantasy. Infine, sebbene l’online fosse gratuito a differenza di Xbox 360, i server e l’esperienza generale appariva molto più instabile.

A fronte di tutto ciò Sony subì anche un gravissimo attacco hacker nella primavera del 2011, dove furono trafugate numerose informazioni di carte di credito e dati sensibili. Per scusarsi dell’evento, Sony regalò due giochi a testa per ogni giocatore da una lista di cinque.

PS3 poi, si sa, tornò in carreggiata ed è diventata la console che tutti conoscono. Voi come reagireste alla chiusura dei server?

