Rainbow Chaser è il terzo spot pubblicitario creato dalla catena di negozi giapponesi 7-Eleven, disegnato da Karuho Shiina (Arrivare a Te) e dagli studi d’animazione CoMix Wave Films (Your Name, Weathering with You) e Orange (Land of the Lustrous, Beastars).

Rainbow Chaser – uno spot dal sapore dolce amore

Rainbow Chaser si concentra su quattro amici adolescenti: la star della pista Hitomi (doppiata da Maaya Uchida), sua sorella Nanami (Haruka Fukuhara), il bonario Akira (Takuya Eguchi) e Toru (Natsuki Hanae).

Rainbow Chaser è uno spot dolce amore perché Toru dice a Hitomi che Akira non resterà nella loro città natale, ma partirà per studiare rakugo, la tradizionale commedia giapponese, nella speranza di diventare un intrattenitore, e si trasferirà presto. Per questo motivo, Hitomi ha poco tempo a disposizione per capire se i suoi sentimenti verso Akira sono solo amicizia o qualcosa di più.

Mentre Hitomi è persa nei suoi pensieri sotto un albero di ciliegio, Nanami arriva con la sua bicicletta, in preda al panico, e grida che il treno di Akira fuori città partirà alle 6. Hitomi torna di corsa in città e riesce a trovare Akira e Toru mentre escono da un 7-Eleven, dove Akira ha appena preso uno dei panini al vapore di maiale della catena come spuntino e sta cercando di far finta di niente mentre il suo amico gli chiede se non ci sia qualcosa che deve dire a Hitomi prima di salire sul treno.

A corto di fiato per la corsa, tutto ciò che Hitomi può fare è balbettare: “Umm… umm…”. Ma a quanto pare, conoscendosi da così tanto tempo, lei e Akira non hanno bisogno di dire nulla per dimostrare che si vogliono bene e che non importa cosa riserva il futuro, i momenti che hanno condiviso saranno sempre speciali per loro.

Rainbow Chaser è in realtà il terzo spot di una serie di pubblicità anime creata per 7-Eleven. Poco tempo fa sono infatti usciti Tokimeki wa Sugu Soba ni e Winter Day, At the Street Corner sempre creati con la collaborazione di Karuho Shiina.

Finora, questi sono gli unici tre episodi rilasciati al ritmo di uno al mese ma considerando quanto sono belli ed emotivamente avvincenti, si spera che ce ne saranno altri.

