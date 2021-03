Il manga The Case Study of Vanitas (Vanitas no Carte) di Jun Mochizuki, già autrice di Pandora Hearts, godrà di una serie anime per la tv che debutterà questa Estate.

La trasposizione animata è diretta da Tomoyuki Itamura presso lo studio Bones, su sceneggiature coordinate da Deko Akao.

Yoshiyuki Ito si occupa del character design e della direzione delle animazioni.

Di seguito il primo teaser video e la prima key visual:

A proposito di The Case Study of Vanitas

In Giappone The Case Study of Vanitas è in corso dal 22 Dicembre 2015 sulla rivista Gangan Joker di Square Enix e al momento si compone di 8 volumi.

Ad Aprile 2020 Jun Mochizuki ha annunciato che il manga si sarebbe fermato a tempo indeterminato a causa della pandemia, per garantire la sicurezza dei suoi assistenti pendolari.

La serie è ripresa a Ottobre 2020.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che della stessa autrice ha in catalogo anche il celebre Pandora Hearts:

Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto la luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione… Durante un viaggio in dirigibile, gli eventi prendono una piega inaspettata quando Noè fa la conoscenza di un misterioso medico specializzato in vampiri, un uomo che sembra aver ereditato il libro e il nome stesso di Vanitas…

Il volume 8 uscirà a Maggio:

UN GRIMORIO MECCANICO CELA LA VERITÀ SUI VAMPIRI

Concluso il caso della bête del Gevaudan, con la sua melodia di vendetta, per Vanitas e i suoi compagni si presentano dei cambiamenti…

Il momento delle scelte è giunto, ma potranno essere prese decisioni senza venir meno ai propri principi?

Acquista The Case Study of Vanitas 8