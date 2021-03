Il film live-action di Tokyo Ghost sarà diretto da Cary Fukunaga, conosciuto principalmente per essere il regista di No Time to Die, l’ultimo film in uscita e più volte rimandato della serie 007 con Daniel Craig nelle vesti dell’iconico agente segreto James Bond.

Tokyo Ghost è una serie a fumetti ad ambientazione fantascientifica scritta da Rick Remender, illustrata da Sean Gordon Murphy, mentre Matt Hollingsworth è il colorista.

Tokyo Ghost – le prime informazioni sul film live-action

Tokyo Ghost è una serie attualmente ancora in corso ambientato nel 2089, in un futuro distopico in cui l’umanità è diventata completamente dipendente dalla tecnologia come fuga dalla realtà. La storia segue le imprese delle forze di pace Debbie Decay e Led Dent, che lavorano nelle isole di Los Angeles e ricevono un incarico che li porterà nell’ultimo Paese rimasto senza tecnologia sulla Terra: la nazione giardino di Tokyo.

Rick Remender, la cui serie Fear Agent è attualmente sviluppata da Point Grey di Seth Rogen per Amazon, e Sean Gordon Murphy, che è autore del fumetto Chrononauts che è già pronto per essere anch’esso adattato per il piccolo schermo grazie a una produzione targata Netflix, sono i principali autoru della serie Image.

Remender, che in precedenza ha lavorato con i fratelli Russo come co-creatore e co-showrunner della serie di SyFy Deadly Class, è pronto a scrivere il progetto Legendary.

Fukunaga produrrà anche Tokyo Ghost sotto lo stendardo di Parliament of Owls insieme a Hayden Lautenbach. Jon Silk sta producendo l’adattamento per la sua nuova società di produzione, Silk Mass.

CaryFukunaga, i cui crediti cinematografici includono Jane Eyre e il vincitore del Peabody Award Beasts of No Nation, sta attualmente dirigendo i primi tre episodi della serie Apple sulla seconda guerra mondiale Masters of the Air per Amblin e Playtone di Tom Hanks.

Acquistate Tokyo Ghost. Il giardino atomico (Vol. 1) QUI!