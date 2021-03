Le uscite Planet Manga del 1 Aprile 2021 vedono la conclusione della nuova edizione di Non Sono un Angelo e la pubblicazione del nuovo volume di Drifting Dragons e dei box, sia pieni sia vuoi, di Death Note Black Edition.

A seguire tutte le uscite Planet Manga del 1 Aprile 2021, mentre cliccando qui possiamo riguardare cosa è in arrivo a Maggio.

Non Sono un Angelo Nuova Edizione 5

di Ai Yazawa

8,90 €

Ultimo numero dello shojo manga che ha lanciato in Giappone il fenomeno Ai Yazawa, l’autrice di Nana!

Dopo un viaggio all’estero, Akira torna in Giappone con il cuore finalmente in pace ed è persino pronto a riaccettare una persona che ha odiato per anni.

Una volta a casa, decide di partire insieme alla sua Midori per raggiungere i compagni di scuola in gita, nella speranza di capire se il loro è vero amore.