La stagione 3 di World Trigger, adattamento animato dello shonen manga di fantascienza di Daisuke Ashihara, è in lavorazione come abbiamo avuto modo di riportarvi.

In occasione dell’evento AnimeJapan 2021 è stato annunciato che la terza stagione dell’anime debutterà questo Ottobre, all’interno del contenitore NUMAnimation di TV Asahi.

Di seguito le prime tre immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della serie:

World Trigger, tra manga e anime

Daisuke Ashihara ha lanciato World Trigger l’8 Febbraio 2013 su Weekly Shonen Jump di Shueisha; la serie si è fermata a Novembre 2016 per problemi di salute dell’autore, è ripresa il 29 Ottobre 2018 e il 4 Dicembre 2018 si è trasferita sul mensile Jump SQ..

Il volume 23 è stato pubblicato il 4 Febbraio 2021.

In Italia esce per Edizioni Star Comics; il volume 20 è uscito il 5 Febbraio.

L’editore presenta così l’opera:

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni.

Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Osamu Mikumo frequenta le scuole medie a Mikado City ed è un ragazzo con un forte senso della giustizia.

La sua vita conosce una svolta improvvisa il giorno in cui incontra Yuma Kuga, uno studente dall’identità misteriosa, trasferitosi da poco in città…

Toei Animation sta realizzato la trasposizione animata di World Trigger: la prima stagione si compone di 73 episodi trasmessi dal 5 Ottobre 2014 al 3 Aprile 2016; la seconda ha debuttato il 9 Gennaio 2021 e si concluderà il 4 Aprile 2021 con il 12° episodio.

La prima stagione è disponibile su Crunchyroll anche in Italia, ma solo per gli account a pagamento; la seconda è in corso di diffusione in simulcast sulla stessa piattaforma ed è disponibile anche per gli account gratuiti.

