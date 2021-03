Your browser does not support the video tag.

“Batman è l’eroe che Adelfia merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso”.

Il mondo dei supereroi non di rado incontra quello reale, e non solo nelle fiere e nelle manifestazioni dedicate ai cosplay! In questo caso specifico, parliamo di una versione pugliese del Cavaliere Oscuro.

Batman in visita in Puglia

Come potete vedere nel video che trovate in cima a questo articolo, l’Uomo Pipistrello è stato avvistato poche sere fa ad Adelfia, un comune che fa parte del comune della mia Bari.

Batman indossa il suo costume classico, nero con il logo del pipistrello racchiuso all’interno di un ovale giallo, e naturalmente non poteva mancare la sua indispensabile Bat-cintura multiuso!

Un altro dettaglio su questa versione nostrana di Batman è il fatto che dalle riprese sembra evidente che Batman abbia a cuore anche l’ambiente, poiché è stato avvistato mentre si recava a fare compere a bordo del suo bat-monopattino.

Il video stesso è stato postato sulla pagina Facebook Love is. .Bari e di certo il Bruce Wayne pugliese non è passato inosservato, e non solo in paese! Il video ha iniziato infatti a diventare virale e a fare il giro del web.

Il video non stupisce però per la sola presenza del Cavaliere Oscuro. L’uomo, infatti, nota i ragazzi che lo stanno riprendendo e che invocano il suo aiuto, per cui decide di avvicinarsi a loro e di rassicurarli sul futuro.

Quando i ragazzi gli chiedono:

“Batman, salvaci tu“

il Cavaliere Oscuro, con tono fermo e deciso, dichiara:

“Tutto sta per finire, quest’estate andremo al mare. Parola di Batman“.

Naturalmente, speriamo tutti che il Batman di Adelfia abbia ragione e che potremo uscire presto dalla pandemia, ma resta il fatto che trovate come questa contribuiscono quantomeno ad allentare momentaneamente la tensione con quel tocco di ironia che non guasta mai.

