Come sappiamo Marvel Television è stata “assorbita” da parte dei Marvel Studios. Ma dopo la sua chiusura negli ultimi mesi Marvel Television ha continuato a sviluppare Marvel’s M.O.D.O.K., la serie animata per adulti in stop-motion incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics.

I 10 episodi della serie saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Hulu a partire dal prossimo 21 Maggio 2021 ma ad oggi non è chiaro quando e soprattutto se arriveranno in Italia su Disney+ tramite Star.

Adesso durante il WonderCon@Home dedicato appunto a Marvel’s M.O.D.O.K. presidiato dal co-creatore dello show Jordan Blum e l’attore comico Patton Oswalt, abbiamo potuto avere le conferme di un cast vocale di un certo spessore.

Jon Hamm e Nathan Fillion doppieranno rispettivamente Tony Stark/Iron Man e Simon Williams/Wonder Man. Nel corso della presentazione, inoltre, è stato rivelato che Whoopi Goldberg doppierà Marian Pouncy/Poundcakes mentre Bill Hader presterà la voce a ben due personaggi: Angar l’Urlatore e Samuel Sterns/Il Capo.

Inoltre sono stati condivisi su Twitter i Character Poster che ci introducono i personaggi doppiati da Bill Vader, Whoopi Goldberg e Nathan Fillion. Di seguito potete vedere le foto dalla serie animata originale per adulti in arrivo il prossimo 21 Maggio:

Marvel’s M.O.D.O.K. – I dettagli della Serie Animata.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) nei panni di Monica Rappaccini, Ben Schwartz (House of Lies) interpreta Lou, Aimee Garcia (Lucifer) come Jodie, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) come Melissa, Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) come Austin Van Der Sleet e Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) come il Super Adattoide.

Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb fungeranno da produttori esecutivi.

