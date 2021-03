La Marvel Entertainment ha annunciato di aver raggiunto un’accordo pluriennale con la Penguin Random House Publishing (PRHPS) per la vendita e la distribuzione di Fumetti e Graphic Novel Marvel.

Si tratta di un accordo pluriennale che sarà effettivo a partire dal 1 Ottobre 2021 in tutto il Mondo. Già a partire da Maggio, i rivenditori, dunque, possono rivolgersi direttamente alla Penguin per ordinare i suddetti prodotti.

Quest’intesa di conseguenza pone fine alla collaborazione tra Marvel e Diamond Comic Distributors, che andava avanti dal 1997. Marvel in ogni caso continuerà a collaborare con il gruppo Hachette per la distribuzione in libreria di volumi e di raccolte. Adesso la Diamond Comic Distributors dopo aver perso un colosso come la DC Comics, perderà l’esclusività sull’altra major del fumetto statunitense.

Penguin Random House è il primo gruppo editoriale degli Stati Uniti in questo periodo è al centro dell’attenzione per l’acquisizione di un altro grande gruppo editoriale, vale a dire Simon & Schuster. Una fusione dal valore di quasi 2 miliardi di euro che, se verrà accetta dall’antitrust, di fatto porterà alla creazione di un vera e propria potenza senza precedenti per il mercato del libro negli Stati Uniti.

Di seguito le parole di Dan Buckley, presidente della Marvel Entertainment, diffuse a margine dello storico annuncio:

“L’intera storia della Marvel si basa sul racconto di grandi storie. E come abbiamo visto per decenni, quelle storie vanno di pari passo con il rifornimento delle fumetterie che le condividono. Marvel e Penguin Random House sostengono questa visione e siamo entusiasti di creare ed espandere queste opportunità per i nostri talenti, rivenditori e fan. I fumetti sono il fulcro dell’Universo Marvel e siamo fiduciosi che questa nuova partnership continuerà a far crescere ed evolvere questo settore resiliente. Non vediamo l’ora di migliorare le nostre capacità con PRHPS per servire i nostri fan e il mercato diretto. Ringraziamo Diamond per i tanti anni di supporto e collaborazione, mentre continueremo il nostro rapporto con loro in altre aree “.

Nonostante tutto ciò, le fumetterie potranno continuare a ricevere i fumetti di Marvel Comics da Diamond, che potrà così fungere da grossista ordinando e ricevendo i fumetti da Penguin Random House. Non è chiaro cosa sceglieranno di fare i negozi di fumetti visto che, secondo quanto riportato dal sito specializzato The Beat, sembra che Penguin Random House offrirà sconti superiori a Diamond (fino al 50%), come pure la spedizione gratuita dei prodotti.

