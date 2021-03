A partire dal 2 aprile 2021 in Giappone e negozi online sarà disponibile il Volume 30 di My Hero Academia, il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Manca sempre meno all’uscita del numero, pertanto è stata rivelata la copertina, sia anteriore che posteriore, e le primissime pagine.

In copertina predominante c’è Dabi, mentre nella posteriore appare Shoto Todoroki. Ecco a voi sia la copertina che le prime pagine:

Dalle pagine introduttive del volume possiamo guardare il sommario, l’illustrazione speciale con Ochaco e Toga e, infine, la sezione dei personaggi principali con gli eroi realizzati come se fossero degli animali:

Il Volume 30 si intitola “La danza di Dabi” e raccoglie 10 capitoli pubblicati per la prima volta su Shonen Jump: dal 286° al 295°.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 307 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Il manga in Italia è edito in Italia con 27 volumi disponibili per l’acquisto.

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano. La terza stagione è in corso di trasmissione da marzo 2021.

La quinta stagione ha esordito il 27 marzo 2021 con il 1° episodio trasmesso.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

Acquistate ORA “My Hero Academia #26” – Edizioni Star Comics