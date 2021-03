Katia Winter (Blood & Treasure, Sleepy Hollow) è stata scelta per entrare a far parte di The Boys 3, la terza stagione della serie di successo prodotta da Amazon Prime Video e basata sul fumetto bestseller scritto da Garth Ennis e illustrato da Darick Robertson.

Ma scopriamo insieme i primissimi dettagli di questa notizia pubblicata in esclusiva da Deadline, che ha anche comunicato quale sarà l’iconico personaggio che interpreterà l’attrice.

The Boys 3 – Katia Winter e il suo ruolo nella terza stagione della serie

Non sono stati rilasciati molti dettagli a riguardo al momento, ma le fonti di Deadline sostengono che Katia Winter sarà presente nel cast di The Boys 3 interpretando un famigerato personaggio dei fumetti: si tratta di Little Nina, un boss della mafia russa con un debole per i giocattoli sessuali la cui morte è tra i momenti più scioccanti del fumetto.

The Boys è una visione molto divertente, atipica e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – che sono conosciuti dalle persone comuni come celebrità, influenti come politici e venerati come divinità – abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene.

Si tratta quindi di uno scontro sulla carte decisamente iniquo fra le persone comuni, che non hanno alcun tipo di potere o abilità speciale, contro i superpotenti, il tutto mentre i Ragazzi si imbarcano in un’eroica ricerca per esporre la verità sui Sette e Vought, il conglomerato multimiliardario che gestisce questi supereroi e nasconde tutti i loro sporchi segreti.

Nei fumetti originali, Little Nina, il personaggio che sarà interpretato da Katia Winter, lavora insieme a Vought.

Winter ha interpretato un personaggio regolare nella serie Blood & Treasure della CBS e in precedenza ha anche fatto parte del cast di Sleepy Hollow della Fox e ha avuto un ruolo ricorrente importanteanche in Dexter della Showtime.

