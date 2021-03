Dragon Ball Super 70 ha scatenato il nuovo potere di Granola in battaglia per la prima volta!

L’arco di Granola il Sopravvissuto continua con il nuovo capitolo e scopriamo dettagli sempre più interessanti sull’ultimo dei Cerealians, sopravvissuto alla furia di Freezer e delle forze conquistatrici dei Saiyan.

Ora, Granola sta cercando vendetta e sta facendo tutto ciò che è in suo potere per punire coloro che hanno causato la perdita di tutti coloro che hanno mai significato qualcosa per lui. In questa definizione è incluso il potere che è attualmente considerato il più forte dell’Universo.

Dragon Ball Super 70 – Granola in azione!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 70.

Dragon Ball Super 70 ci ha dato un ottimo esempio di ciò di cui è capace Granola con il suo primo, vero combattimento mentre si scatena contro gli Heeters. Ma in realtà, questo è solo l’inizio.

Dragon Ball Super 70 ci informa che Granola ha un piano in mente. Avvicinandosi agli Heeters per informazioni sulla posizione di Freezer, Granola rivela loro che ora è il guerriero più forte dell’Universo. E presto dimostrerà quanto è diventato più forte con un attacco rapidissimo contro Oil.

Schivando l’attacco con facilità, Granola usa prima un solo dito per rimandarlo indietro., quindi schiva tutti gli attacchi di Oil e lo sconfigge con uno sforzo minimo. Fa lo stesso con Maki, che cerca di usare le sue tecniche per trattenerlo, finendo però per vedersele ritorte contro.

Gas, il loro combattente più forte, quasi interferisce, ma gli Heeters poi indirizzano Granola in una nuova direzione, mentre giurano di fornirgli le informazioni che sta cercando.

Questo non è il miglior esempio di ciò che il nuovo potere di Granola è in grado di fare, ma è di certo diventato molto più forte, e ora che sta per affrontare Goku, Vegeta e persino Freezer, in futuro, vedremo abbastanza presto cosa può fare il nuovo corpo di Granola.

Acquistate Dragon Ball Super (Vol. 13) QUI!