Un revival della serie di Ally McBeal è già nelle prime fasi di sviluppo, e la protagonista Calista Flockhart è pronta a riprendere il suo ruolo iconico.

Ally McBeal – tutto sul revival

Il creatore della serie, David E. Kelley, sarebbe stato coinvolto nella potenziale serie sequel come produttore esecutivo, ma probabilmente un’altra autrice avrebbe preso le redini dello showrunner, come lo stesso Kelly aveva precedentemente accennato. Ecco cosa ha detto a The Hollywood Reporter nel 2018:

“Sarei aperto all’idea che Ally McBeal venga rifatto, ma non credo che dovrebbe essere fatto da me. Se dovesse essere fatto, dovrebbe davvero essere realizzato da una donna. Dovrebbe essere nuovo e diverso“.

Ally McBeal è diventato un fenomeno della cultura pop istantaneo quando il bizzarro dramma legale è stato presentato per la prima volta su Fox nel 1997, vincendo anche un Emmy e arrivando sulla copertina della rivista Time.

Tutto questo grande e improvviso successo ha trasformando Flockhart in un nome familiare per moltissimi spettatori, senza contare anche la celeberrima parodia di Ally McBeal di Futurama, L’Avvocatessa Single:

Oltre a Calista Flockhart, storica e iconica inteprete di Ally McBeal, il cast di attori originale comprendeva anche Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol e Gil Bellows.

Portia de Rossi e Lucy Liu si sono unite al cast nella seconda stagione. Nella quarta stagione, anche Robert Downey Jr. è entrato a far parte della serie come grande interesse amoroso di Ally.

Al momento attuale, non si sa ancora quale network dovrebbe trasmettere il sequel di Ally McBeal, ma Hulu sarebbe una destinazione logica per la serie, considerando che il network è di proprietà della medesima divisione della Disney, Twentieth Television (che ha rifiutato di commentare questa storia). Inoltre, su Hulu sono attualmente presenti tutte e cinque le stagioni della serie.

