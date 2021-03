In concomitanza con la trasmissione del primo episodio della quinta stagione animata di My Hero Academia, per l’appunto andato in onda oggi in Giappone, è stato svelato il primo trailer tutto dedicato al terzo lungometraggio animato ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump.

Come già anticipato, il terzo film si intitola My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission e uscirà nelle sale giapponesi il 6 agosto 2021.

Il trailer è in testa all’articolo.

Storia del film

Le sequenze mostrano Deku, Bakugo e Todoroki nella loro versione da equipaggiamento stealth. Deku, all’interno della storia del flm, sarà ricercato da delle autorità per un omicidio di massa. Inoltre, un incidente coinvolgerà l’intero mondo lo condurrà ad una crisi di distruzione in un paio di ore.

Staff del film

Il film narrerà una storia completamente originale non presente nel manga. Kohei Horikoshi, il creatore del manga, sarà, come nei primi due film, il supervisore capo del progetto e character designer dei personaggi inediti.

Kenji Nagasaki dirigerà nuovamente il film presso Studio Bones. Yousuke Kuroda torna nei panni di sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore.

Avete perso la key visual del film? La riproponiamo di seguito:

Ricordiamo, infine, che oggi 27 marzo debutta la quinta stagione animata di My Hero Academia. In Italia sarà disponibile con sottotitoli su Crunchyroll.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 306 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

