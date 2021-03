Static Shock è uno dei tanti film basati sui personaggi DC in fase di sviluppo.

Come abbiamo già avuto modo di riportarvi, il film sarà prodotto dall’attore Michael B. Jordan (Creed – Nato per combattere, Black Panther) attraverso la sua compagnia Outlier Society insieme a Reginald Hudlin, regista del film Safety per Disney+.

E proprio da Safety arriva anche lo scrittore del film: sarà Randy McKinnon, infatti, a occuparsi della sceneggiatura.

McKinnon è stato anche uno degli sceneggiatori della serie horror Chambers per Netflix, interpretata da Uma Thurman; per Hulu sta sviluppando il thriller sportivo Wild Rabbit.

Il film potrebbe uscire in esclusiva su HBO Max.

A proposito di Static Shock

Il film Static Shock potrebbe essere il pilastro fondante di un nuovo universo cinematografico prodotto da Jordan e da Outlier Society.

Outlier sarà il centro creativo del film e per Jordan, un fan dei fumetti, questa è un’opportunità sia per costruire un mondo nuovo sia per essere direttamente coinvolto nella costruzione del franchise.

Se il primo film dovesse avere successo, quindi, ci sono molte possibilità di veder nascere un franchise multipiattaforma.

Il personaggio ha debuttato per la defunta casa editrice Milestone Comics nel 1993, ma è stata la serie animata Static Shock, realizzata da Warner Bros. Television e Cartoon Network Studios nei primi anni 2000, a farlo conoscere al grande pubblico di tutto il mondo.

Milestone Comics era stata fondata da un gruppo di artisti afroamericani tra cui Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle nel 1993 al fine di dare rappresentanza alle minoranze razziali nei fumetti di supereroi.

I fumetti della compagnia erano distribuiti dalla DC e di tutti i titoli in particolare Static è stato il più riuscito.

Protagonista Virgil Ovid Hawkins, ragazzo afroamericano che si trasforma in un metaumano con il potere di controllare e manipolare l’elettricità dopo essere stato coinvolto nell’esplosione di un contenitore chimico radioattivo.

Nel 2008 il personaggio è stato introdotto nell’universo DC.

